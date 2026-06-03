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Eutelsat : vers le comblement du 'gap' des 3,15E
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 19:24

Eutelsat poursuit le pullback amorcé sous 4,51E le 26 mai et s'achemine vers le comblement du 'gap' des 3,15E du 20 mai.

L'objectif suivant serait le retracement de la MM200 qui gravite vers 2,70E puis le support oblique moyen terme qui gravite vers 2,28E.

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2 commentaires

  • 19:56

    je reléve un comble des Analystes au son contraire ! EUTELSAT : Les cours progressent encoreinformation fournie par Day By Day •03/06/2026 à 05:18

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