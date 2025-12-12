information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 07:37

Eutelsat-Succès l'émission de droits de €670 mlns

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION DE DROITS DE 670 MILLIONS D'EUROS, DANS LE CADRE DE SA LEVÉE DE FONDS DE 1,5 MILLIARD D'EUROS

* PRIX DE SOUSCRIPTION DE EUR 1,35 PAR ACTION NOUVELLE

(Rédaction de Gdansk)