Eutelsat-Succès l'émission de droits de €670 mlns

information fournie par Boursorama avec AFP•12.12.2025•08:51•
Le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred , société qui commercialise le Ticket Restaurant, à compter du 22 décembre au sein de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a annoncé jeudi Euronext. La capitalisation boursière d'Eiffage atteint 15 milliards ...
information fournie par Boursorama avec AFP•12.12.2025•08:50•
Elon Musk a fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire sur les marchés, destinée à financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle (IA) et la conquête de l'espace. ...
information fournie par Boursorama avec AFP•12.12.2025•08:46•
L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a annoncé vendredi la finalisation de son augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, avec une dernière tranche à quelque 670 millions d'euros. Deuxième opérateur mondial de satellites en ...
(Actualisé avec Harbour Energy, Eiffage/Edenred) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ...
