 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat : dévisse de presque -10% vers 1,89E
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 09:15

Eutelsat dévisse de presque -10% vers 1,89E et semble bien parti pour s'en aller retracer le plancher des 1,75E du 16 juin dernier.
L'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 1,57E du 3 mars dernier.

Valeurs associées

EUTELSAT
1,9000 EUR Euronext Paris -9,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank