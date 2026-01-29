 Aller au contenu principal
CMA CGM s'allie à un investisseur américain dans ses terminaux portuaires
information fournie par Boursorama avec AFP 29/01/2026 à 08:54

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

L'armateur français CMA CGM va lancer une société commune avec le fonds d'investissement américain Stonepeak, qui investira 2,4 milliards de dollars dans dix grands ports du monde, dont New York et Los Angeles, ont annoncé mercredi les deux groupes.

Outre les terminaux portuaires américains exploités par CMA CGM, l'opération concerne des terminaux du groupe dans des ports au Brésil, en Espagne, en Inde, à Taïwan et au Vietnam, ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué.

Le groupe CMA CGM "conservera le plein contrôle opérationnel de cette nouvelle entité", de droit américain, ont-ils précisé.

L'apport de Stonepeak sera réinvesti "pour accélérer la croissance de ses activités cœur de métier et développer les capacités de sa chaîne logistique, au service de solutions de transport et de logistique de nouvelle génération, en mer, sur terre et dans les airs", selon le communiqué.

Concrètement, Stonepeak va devenir actionnaire à 25% de la société nouvellement créée, baptisée United Ports LLC, et CMA CGM en détiendra 75%.

"En nous associant à un partenaire disposant d'une solide expertise dans les infrastructures, nous renforçons notre capacité à investir dans nos terminaux, à sécuriser l'accès à des plateformes portuaires stratégiques et à améliorer la qualité de service offerte à nos clients", a déclaré le PDG de CMA CGM, Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué.

CMA CGM exploite actuellement 41 terminaux dans 20 pays à travers le monde, indique le groupe sur son site internet.

En mars 2025, Rodolphe Saadé s'était affiché dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec Donald Trump pour annoncer 20 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis sur quatre ans.

