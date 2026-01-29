L'IA et le cloud tirent Microsoft en avant, le jeu vidéo en berne

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Microsoft a dépassé les attentes en publiant des résultats trimestriels en hausse, portés par l'informatique en ligne pour l'IA, sans enthousiasmer les marchés, prudents face à la masse d'investissement persistante pour construire les centres de données géants de cette révolution technologique.

"Nous sommes aux premières phases de la diffusion de l'IA et de son impact massif sur le PIB mondial" et "notre marché potentiel va croître fortement à tous les niveaux à mesure que cette diffusion s’accélère et se répand", a assuré le patron de Microsoft Satya Nadella, lors de la conférence aux investisseurs.

Le groupe de Redmond (Etat du Washington) a réalisé un chiffre d'affaires de 81,3 milliards de dollars pour un bénéfice net de 38,5 milliards de dollars entre octobre et décembre, au 2e trimestre de son exercice fiscal 2026.

Cette hausse de 60% sur un an s'explique en bonne partie par un gain d'environ 7,5 milliards sur la valorisation de son investissement dans OpenAI, la plus valorisée des entreprises développant l'IA générative, dont Microsoft détient 27%.

Même sans ce gain comptable ponctuel grâce à la valeur de la maison mère de ChatGPT, le bénéfice ajusté de Microsoft croît tout de même de 23%, à 30,9 milliards de dollars sur le trimestre.

Les résultats sont portés par le chiffre d'affaires de Microsoft Cloud, qui dépasse pour la première fois la barre des 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires et se maintient sur un rythme de 26% de hausse annuelle.

Dans ce total, les revenus d’Azure et des autres services cloud, engagés dans une concurrence féroce face au leader AWS (Amazon) et à Google Cloud, progressent encore de 39% sur un an, confirmant que la demande pour les services d’IA et de calcul intensif reste soutenue.

Pas de quoi enflammer pour autant les marchés qui ne se satisfont plus que de la perfection dans ce secteur où les investissements massifs dans les centres de données pour l'IA sont encore loin d'être rentables.

La marge brute de Microsoft Cloud recule d'ailleurs à 67% (contre 68–70% auparavant) à cause de ces investissements.

L'action Microsoft, qui avait bénéficié d'un regain de forme depuis une semaine, perdait plus de 5% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de Wall Street.

- Xbox en chute -

Au dernier trimestre, Microsoft dit avoir engagé 37,5 milliards de dollars de dépenses d'investissement essentiellement liés à ses centres de données et à l’infrastructure pour l’IA (y compris ses contrats de location de sites), soit 66% de plus qu’un an plus tôt.

Environ les deux tiers de ces investissements ont servi à l'achat de matériel -- puces et processeurs en majorité -- pour répondre à la demande sur la plateforme Azure, faire tourner de plus en plus d’applications IA maison et accélérer la recherche.

Avec ces résultats, "Microsoft n'a pas proclamé sa victoire dans l'IA, mais a présenté un argumentaire crédible sur le fait que ses dépenses sont sur la voie de la rentabilisation", a commenté Jeremy Goldman, analyste principal chez Emarketer.

Pour rassurer, Microsoft communique sur un carnet de commandes commercial bien rempli, à 625 milliards de dollars, en hausse de 110% sur un an et couvrant en moyenne 2,5 ans.

Mais OpenAI, avec ses engagements futurs sur Azure, représente près de la moitié de ces perspectives, suscitant des interrogations des analystes sur la dépendance excessive de Microsoft à ce partenaire clé.

A rebours du reste du groupe, le chiffre d'affaires du jeu vidéo recule de 9% sur un an, et même de 32% pour les consoles Xbox, signant une fin de cycle pour ces matériels de jeu classiques.

Les revenus tirés de la vente de jeux et des services comme l'abonnement Game Pass reculent aussi de 5%, après une année 2024 d'investissements pour intégrer l'éditeur Activision Blizzard et développer plusieurs gros titres maison.