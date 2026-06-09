EUROPLASMA - Tirage de 600 obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant nominal de 3M€

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage des vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième, chacune de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la Société, pour un montant nominal total de trois millions d’euros, sans bons de souscriptions d’actions attachés, qui constituent les dernières tranches de l’emprunt obligataire mis en place en avril 20241. Ce tirage de trois millions d’euros clôt l’emprunt obligataire cité précédemment, le montant nominal maximal de 30 M€ ayant été atteint.



Ce tirage intervient dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 30 M€ sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing (« EPF »), société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place en avril 2024 afin d’accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du Groupe Europlasma .



Pour mémoire, Europlasma a mis en place le 30 avril 2026 un nouvel accord de financement pouvant atteindre un montant nominal maximum de 45 millions d’euros sur 36 mois par l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles de la Société avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant, au profit du fonds Environmental Performance Financing



Cadre juridique de l’émission



Cette émission ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.