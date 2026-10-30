EUROPLASMA - Résultats du premier semestre 2026

• Chiffre d’affaires de 22,3 M€, affecté par une diminution des cadences de production du segment Industries ;

• Performance opérationnelle du semestre principalement impactée par le pôle Industries ;

• Point sur la continuité d’exploitation et les pistes privilégiées.



Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, présente ses comptes semestriels consolidés 2026 (période du 1er janvier au 30 juin 2026) et arrêtés par le conseil d’administration .

Les comptes consolidés du Groupe au 30 juin 2026 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation conformément aux dispositions de IAS 1 §25-26. Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité sur cette période.



Cependant, le Groupe fait face à des difficultés de trésorerie menaçant à court terme la continuité de son exploitation. Elle reste conditionnée à la bonne exécution du financement obligataire d’un montant maximal de 45 M€ , dont le solde des tranches disponibles s’élève à un montant nominal de 42 M€. En outre, les mesures de restructuration telles que présentées ci-dessous doivent permettre de résorber les difficultés de trésorerie actuelles et assurer la continuité d’exploitation sur les douze prochains mois.