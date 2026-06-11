EUROPLASMA - Résultats annuels 2025

• Chiffre d’affaires en hausse (+28,0 M€), porté par la demande dans la défense et le ferroviaire ainsi que l’intégration de FDB Industries en cours d’exercice ;

• EBITDA en recul à -19,8 M€, pénalisé par des contraintes opérationnelles et des charges d’exploitation en hausse ;

• Poursuite de la dynamique commerciale en 2026 des activités de défense et ferroviaire ;

• Mise en place en avril 2026 d’un nouveau financement obligataire d’un montant maximum de 45 M€ afin d’accompagner la poursuite du développement du Groupe ;

• Poursuite des discussions en vue de la cession des activités liées à la Défense ;

• Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la filiale Satma Industries et de liquidation judiciaire de la filiale FP Industries.



Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, présente ses comptes consolidés 2025 audités par le collège des Commissaires aux comptes et arrêtés ce jour par le conseil d’administration (période du 1er janvier au 31 décembre 2025).



Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2025 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation conformément aux dispositions de IAS 1 §25-26. Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant l’arrêté des comptes consolidés 2025 par le Conseil d’Administration font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité sur cette période.