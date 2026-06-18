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EUROPLASMA - Mise à disposition du rapport annuel 2025
information fournie par Boursorama CP 18/06/2026 à 08:45

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce, dans le prolongement de son communiqué sur les Résultats 2025 , la mise à disposition de son rapport annuel 2025. Il est consultable dans la rubrique « Information réglementée » du site internet de la Société.

Ce rapport comprend :
• Les états financiers du Groupe Europlasma au 31 décembre 2025 ;
• Le rapport de gestion ;
• Les rapports des commissaires aux comptes.

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