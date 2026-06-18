EUROPLASMA - Mise à disposition du rapport annuel 2025

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce, dans le prolongement de son communiqué sur les Résultats 2025 , la mise à disposition de son rapport annuel 2025. Il est consultable dans la rubrique « Information réglementée » du site internet de la Société.



Ce rapport comprend :

• Les états financiers du Groupe Europlasma au 31 décembre 2025 ;

• Le rapport de gestion ;

• Les rapports des commissaires aux comptes.