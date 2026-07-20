EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE 2026 : 12,1 M EUR

20 juillet 2026 – 17h45 – EMS GROUP (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2 ème trimestre de l'exercice 2026 (du 1 er avril au 30 juin 2026).

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2026 2025 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 9,9 10,9 -8% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 12,1 12,7 -4% Chiffre d'affaires 1 er semestre 22,1 23,5 -6% dont Radiologie 17,1 18,8 -9% dont Ostéodensitométrie 5,0 4,7 +6%

Au 2 ème trimestre 2026, EMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 12,1 M€, en repli de -4% par rapport au 2 ème trimestre 2025.

Le trimestre écoulé a été marqué par une forte croissance de +32% en Ostéodensitométrie, après une évolution de -20% au 1 er trimestre, non significative compte tenu des volumes traditionnels en début d'année. En Radiologie, le marché est demeuré complexe, avec une demande attentiste en Europe, se matérialisant notamment par des reports de projets ou d'appels d'offres.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de EMS Group s'est établi à 22,1 M€, en recul de -6% par rapport au 1 er semestre 2025.

Au regard de la saisonnalité habituelle de EMS Group, et notamment de l'activité soutenue en fin d'année, cette évolution semestrielle ne préjuge pas du niveau d'activité annuelle, avec un chiffre d'affaires toujours attendu en progression sur l'ensemble de l'exercice 2026, dans la continuité de la trajectoire de croissance soutenue affichée ces dernières années. Le rythme de retour à la croissance au 2 nd semestre sera conditionné par l'apaisement des tensions géopolitiques et l'amélioration de la conjoncture internationale, ces tensions ayant principalement pour effet d'allonger les délais de décision et de livraison plutôt que d'affecter la demande sous-jacente.

ÉVOLUTIONS PAR ACTIVITÉS

RECUL EN RADIOLOGIE, MAIS UNE ACTIVITÉ EN MARQUE PROPRE SOUTENUE

Au 1 er semestre 2026, la division Radiologie a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€ (vs. 18,8 M€ un an plus tôt), en repli de -9%.

Au 2 ème trimestre, EMS Group a poursuivi la livraison des mobiles de radiologie dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total de 11 M€. À fin juin 2026, 8 lots ont été livrés dans le cadre de ce contrat sur un total de 10 lots. Les 2 derniers lots n'ont pas pu être livrés au 2 ème trimestre du fait de l'intensification du conflit en Ukraine dans les zones concernées. Ils devraient être livrés au 3 ème trimestre 2026.

Il convient également de souligner que le recul de l'activité Radiologie est lié aux ventes en marque blanche réalisées via les accords OEM (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health) qui ne représentent sur la période que 38% de l'activité de la division contre 57% au 1 er semestre 2025. À l'inverse, les ventes en marque propre progressent de +36% et totalisent 62% de l'activité semestrielle en Radiologie (vs. 43% un an plus tôt). Outre les ventes de mobiles de radiologie « !M1 Adam » en Ukraine, cette croissance est le fruit de la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum en Amérique du Sud, et d'une hausse des ventes en Europe de l'Est, en Afrique du Nord et en Australie.

REBOND DE LA CROISSANCE EN OSTÉODENSITOMÉTRIE : +32% AU 2 ÈME TRIMESTRE 2026

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 5,0 M€ (vs. 4,7 M€ un an plus tôt), en progression de +6%.

Après un début d'exercice en repli non significatif au regard du peu de volumes, EMS Group a ainsi renoué avec une croissance soutenue au 2 ème trimestre (+32%).

ÉVOLUTIONS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

Pénalisée par le recul des ventes en marque blanche auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, l' Amérique du Nord s'inscrit en recul de -15% sur la première moitié de l'exercice (-0,6 M€ de chiffre d'affaires sur le semestre, mais activité stable au 2 ème trimestre). Le marché nord-américain demeure néanmoins un levier de croissance important pour le Groupe en 2026 et les prochains exercices, notamment dans le cadre des partenariats commerciaux avec Medlink Imaging et JPI Healthcare Solutions pour le mobile de radiologie !M1. Dans l'immédiat, ce repli est compensé par une importante commande de tables de radiologie Platinum, pour un montant de 0,6 M€, en Amérique du Sud . Finalement, la zone Amériques enregistre un chiffre d'affaires stable au 1 er semestre 2026.

L'Europe marque un repli semestriel de -22% (44% de l'activité du 1 er semestre 2026 contre 53% un an plus tôt), essentiellement concentré sur l'Italie, et dans une moindre mesure en France.

Enfin, le Moyen-Orient a pâti plus lourdement au 2 ème trimestre du conflit dans le golfe persique, avec un recul ponctuel marqué de l'activité de -57% sur l'ensemble du semestre, principalement lié aux activités en marque blanche.

PERSPECTIVES

En 2026, EMS Group s'est fixé pour ambition de continuer à surperformer le marché de l'imagerie médicale en réalisant une nouvelle année de croissance de son activité, en dépit de vents contraires (ralentissement conjoncturel de ses marchés, conflits géopolitiques).

Au regard de la saisonnalité traditionnelle de son activité au 2 nd semestre, EMS Group confirme cet objectif de croissance annuelle, avec l'international comme principal contributeur à cette progression, et notamment l'Amérique du Nord portée par les partenariats commerciaux.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

14/09/2026 Résultats semestriels 2026

Résultats semestriels 2026 19/10/2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris et Bruxelles.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de EMS Group.

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À PROPOS D'EMS GROUP

EMS est spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l'ostéodensitométrie. La stratégie de l'entreprise, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme de systèmes d'imagerie complète, sur le marché international. Sa présence sur l'ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de joint-ventures, apporte à EMS une dimension planétaire.

En 2025, EMS a réalisé un Chiffre d'affaires de 49,9 M€.

EMS est cotée sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALEMS) et est éligible au PEA PME-ETI.

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