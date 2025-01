Europe: regards confiants braqués vers les Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - La confiance prévaut dans l'ensemble au sein des Bourses européennes (+0,7% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,1% à Paris), à l'approche du démarrage de la saison des trimestriels et de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Les grandes banques américaines seront en effet à l'honneur ce mercredi, avec les publications de Goldman Sachs, JP Morgan, Citi et Wells Fargo, avant celles de Bank of America et de Morgan Stanley qui tomberont le lendemain.



'L'interprétation de ces résultats pourrait influencer les décisions d'investissement et les attentes de croissance économique, façonnant ainsi la trajectoire à court et à moyen terme de l'économie', prévient Antonio Di Giacomo, senior market analyst chez XS.com.



Les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs, en début d'après-midi, à l'indice des prix à la consommation américain pour décembre, une inflation plus forte que prévu pouvant inciter la Réserve fédérale à repousser ses baisses de taux.



'La Fed reste vigilante face à des signaux contrastés. D'un côté, les tensions salariales se sont atténuées car le marché du travail est plus équilibré qu'il y a un ou deux ans. De l'autre, il subsiste des tensions sur d'autres prix de services', note à ce sujet Oddo BHF.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'inflation au Royaume-Uni a ralenti en décembre par rapport à novembre, avec un taux annuel en baisse de 0,1 point à 2,5% en données totales et de 0,3 point à 3,2% hors énergie, alimentation, alcool et tabac.



Du côté des valeurs, SGS lâche plus de 6% à Zurich, après la confirmation par le groupe suisse de services de test, d'inspection et de certification, qu'il est en pourparlers avec son pair français Bureau Veritas (+3% à Paris) au sujet d'un éventuel rapprochement.





