Europe: Bourses moroses avec les tensions sur les taux

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine du mauvais pied (-0,4% à Londres, -0,7% à Francfort et à Paris), dans un contexte marqué par des tensions sur le marché des taux des deux côtés de l'Atlantique.



'Les rendements américains ont augmenté d'environ 100 points de base depuis septembre, malgré les baisses de taux par la Réserve fédérale et la BCE', pointe Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Selon lui, 'l'inflation persistante et les incertitudes fiscales continuent de pousser les taux réels à la hausse, ce qui suscite des inquiétudes économiques mondiales et influence les tendances du marché'.



'Cette situation de rendements plus élevés pose un risque de valorisation pour les actifs cycliques, pouvant potentiellement freiner le rallye anticipé des actifs européens', prévient ainsi l'économiste.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais le reste de la semaine verra paraitre l'inflation au Royaume-Uni, la production industrielle dans la zone euro et de nombreuses données américaines comme l'inflation, les ventes de détail ou la production industrielle.



Les prochains jours seront aussi marqués par le démarrage de la saison des résultats outre-Atlantique, qui sera donné véritablement mercredi par les banques Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Citi.



Pour l'heure, on notera que GSK cède 1% à Londres après l'annonce d'un accord pour l'acquisition d'IDRx, société biopharmaceutique dédiée aux traitements des tumeurs stromales gastro-intestinales, moyennant au moins un milliard de dollars.





