Europe: Bourses en hausse dans de maigres volumes information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent dans leur ensemble à avancer (stabilité à Londres, +0,3% à Francfort, +0,5% à Paris), quoique dans de maigres volumes en cette séance coincée entre la pause de Noël et le week-end.



En l'absence d'indicateur macroéconomique majeur ce vendredi, et alors que peu d'entreprises cotées communiquent en pleine trêve des confiseurs, les intervenants de marché s'interrogent sur les perspectives pour l'année prochaine.



'L'Allemagne et la France s'enfoncent dans la crise politique, la croissance reste proche de zéro et, en dépit d'une inflation jugulée, la BCE fait toujours preuve d'un excès de prudence', constate Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



Toutefois, il pense que les baisses des taux finiront par impacter favorablement l'économie, et que la confiance des agents économiques en Europe pourrait se redresser en cas de stabilisation politique et d'évolution favorable du conflit en Ukraine.



'La situation reste donc aléatoire mais la valorisation très basse des marchés européens nous incite à ne pas délaisser cette zone', ajoute le professionnel, qui affirme ainsi conserver ses positions européennes, bien qu'elles se soient montrées décevantes en 2024.



Dans l'actualité des valeurs, on notera seulement que bpost gagne plus de 2% à Bruxelles, l'opérateur postal belge ayant annoncé avoir installé un nombre record de distributeurs de colis en 2024 et prévoir de doubler leur nombre en 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.