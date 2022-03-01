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Europcar s'attend à un impact négatif de l'inflation, de la pénurie de puces et du conflit ukrainien
information fournie par Reuters01/03/2022 à 17:45

1er mars (Reuters) - Europcar Mobility Group EUCAR.PA :

* ‍​CA 2021 EUR 2,27 MDS VERSUS EUR 1,76 MDS IL Y A UN AN

* ‍​EBITDA CORPORATE AJUSTÉ 2021 À EUR +283,6 MILLION VERSUS EUR -171,9 MILLION IL Y A UN AN

* ‍​RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2021 À EUR +29 MILLION VERSUS EUR -644,8 MILLION IL Y A UN AN

* ‍​LA SOCIÉTÉ ET GREEN MOBILITY HOLDING PRÉVOIENT QUE LA CLÔTURE DE L'OPA AURA LIEU AU COURS DU T2

* ‍​CASH-FLOW D'EXPLOITATION POSITIF À EUR 92 MILLION EN 2021, CONTRE UNE CONSOMMATION DE TRÉSORERIE DE EUR -419 MILLION EN 2020

* DETTE NETTE CORPORATE À EUR 240 MILLION AU 31 DÉCEMBRE 2021, CONTRE EUR 93 MILLION DE RESTRUCTURATION PROFORMA AU 31 DÉCEMBRE 2020

* DANS LE CONTEXTE ACTUEL, LE GROUPE N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR DES PERSPECTIVES POUR 2022 ET AU-DELÀ

* ‍​S'ATTEND À CE QUE L'INFLATION MONDIALE, LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUCTEURS ET LE CONFLIT UKRAINIEN AIENT UN IMPACT NÉGATIF SUR LA BASE DE COÛTS ET L'ENVIRONNEMENT COMMERCIAL DU GROUPE

* ‍​LE GROUPE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À DÉLIVRER UNE CROISSANCE À LONG TERME, DURABLE ET RENTABLE

Pour plus de détails, cliquez sur EUCAR.PA

(Gdansk Newsroom)

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1 commentaire

  • 17:58

    pourquoi europcar est il impacté par les semis conducteurs?

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