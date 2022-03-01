Europcar s'attend à un impact négatif de l'inflation, de la pénurie de puces et du conflit ukrainien
information fournie par Reuters01/03/2022 à 17:45
1er mars (Reuters) - Europcar Mobility Group EUCAR.PA :
* CA 2021 EUR 2,27 MDS VERSUS EUR 1,76 MDS IL Y A UN AN
* EBITDA CORPORATE AJUSTÉ 2021 À EUR +283,6 MILLION VERSUS EUR -171,9 MILLION IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2021 À EUR +29 MILLION VERSUS EUR -644,8 MILLION IL Y A UN AN
* LA SOCIÉTÉ ET GREEN MOBILITY HOLDING PRÉVOIENT QUE LA CLÔTURE DE L'OPA AURA LIEU AU COURS DU T2
* CASH-FLOW D'EXPLOITATION POSITIF À EUR 92 MILLION EN 2021, CONTRE UNE CONSOMMATION DE TRÉSORERIE DE EUR -419 MILLION EN 2020
* DETTE NETTE CORPORATE À EUR 240 MILLION AU 31 DÉCEMBRE 2021, CONTRE EUR 93 MILLION DE RESTRUCTURATION PROFORMA AU 31 DÉCEMBRE 2020
* DANS LE CONTEXTE ACTUEL, LE GROUPE N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR DES PERSPECTIVES POUR 2022 ET AU-DELÀ
* S'ATTEND À CE QUE L'INFLATION MONDIALE, LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUCTEURS ET LE CONFLIT UKRAINIEN AIENT UN IMPACT NÉGATIF SUR LA BASE DE COÛTS ET L'ENVIRONNEMENT COMMERCIAL DU GROUPE
* LE GROUPE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À DÉLIVRER UNE CROISSANCE À LONG TERME, DURABLE ET RENTABLE
Pour plus de détails, cliquez sur EUCAR.PA
(Gdansk Newsroom)
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