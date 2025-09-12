Euronext, Pluxee, TP...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aperam

Aperam annonce que Timoteo Di Maulo prendra sa retraite en tant que PDG à compter du 1er janvier 2026 et rejoindra le conseil d'administration. Sudhakar Sivaji, actuel directeur financier, lui succédera au poste de PDG à compter du 1er janvier 2026. La nouvelle équipe de direction sera en place dès le 1er octobre 2025.

Euronext

Euronext a annoncé aujourd'hui les résultats de la revue annuelle des indices de la famille CAC, qui seront mis en œuvre après la clôture des marchés le vendredi 19 septembre 2025 et prendront effet à partir du lundi 22 septembre 2025. Euronext remplacera ainsi TP (ex- Teleperformance ) au sein du principal indice parisien. Euronext sortira par ailleurs de l'indice CAC Next 20 où il sera remplacé par TP. Toujours au sein de cet indice, Eurazeo cédera sa place à Technip Energies.

Fermentalg

Fermentalg a livré ses résultats du premier semestre, d'où ressort une perte nette de 4,326 millions d'euros contre une perte de -5,66 millions d'euros. Dans un environnement économique complexe et incertain, la perte opérationnelle s'élève à 4,30 millions contre 4,36 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques atteint 7,60 millions d'euros contre 6,31 millions.

Forvia

Forvia a décidé d'augmenter de 600 millions d'euros à 700 millions d'euros en valeur nominale totale le montant maximum des obligations liées au développement durable 2027 et des obligations senior 2027 acceptées dans le cadre des offres de rachat, en raison de leur succès. L'équipementier automobile utilisera les 600m d'euros de sa nouvelle émission 2031 et des liquidités disponibles.

Forsee Power

Forsee Power a dévoilé une perte nette consolidée de 11,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 3 millions un an plus tôt à la même période. L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels a déclaré un Ebitda ajusté de 2,2 millions d'euros contre 800000 euros l'année dernière, faisant ressortir une marge d'Ebitda ajusté de 3% contre 1%. Déjà connu, le chiffre d'affaires, en déclin de 4,1%, atteint sur la période 80,9 millions d'euros, "dans un contexte de marché attentiste et fortement concurrentiel".

Miliboo

Miliboo, marque digitale d'ameublement, a publié son chiffre d'affaires non audité du premier trimestre de l'exercice 2025-2026 qui ressort à 9,78 millions d'euros, en croissance de 5,4%. L'activité en France atteint 8,19 millions d'euros, en progression de 4,6% sur la période du 1er mai au 31 juillet 2025. L'activité à l'international jouit d'une amélioration de 9,6% à 1,58 million d'euros.

Robertet

Robertet a dévoilé au premier semestre un résultat net part du groupe en hausse de 13,2% sur un an pour atteindre 58,5 millions d'euros. L'Ebitda courant s'affiche à 100,2 millions d'euros (contre 96,7 millions d'euros de consensus) en progression de 12,7% sur un an. La marge d'Ebitda courant ressort à 22,5% contre 21,4%. Fin juillet, le groupe avait déjà publié son chiffre d'affaires, à 446,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,2%.

Roche Bobois

Dans un contexte de marché encore peu dynamique pour l'ameublement, Roche Bobois a publié au premier semestre un résultat net de 5,8 millions d'euros contre 8,1 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de l'ameublement haut de gamme est stable à 36,7 millions d'euros. La marge d'Ebitda est de 17,8% contre 17,9%. Le chiffre d'affaires atteint 206,2 millions d'euros contre 204,4 millions d'euros.

Pluxee

Pluxee annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition à 100 % de ProEves, une entreprise indienne spécialisée dans les avantages aux salariés pour la garde d'enfants. "Grâce à cette acquisition, Pluxee poursuivra son plan de croissance stratégique et renforcera son offre multi-avantages sur ce marché", précise un communiqué.ProEves est le premier acteur indien à fournir aux parents un outil digital leur permettant de choisir facilement la structure de garde qui convient le mieux à leur famille.

Thales

Thales et son partenaire Stinville ont remporté un contrat pour la modernisation de la gestion du trafic aérien au Pérou. Les deux sociétés vont déployer le système TopSky-AMHS qui permettra à la Société péruvienne des aéroports et de l'aviation commerciale (CORPAC) de moderniser la transmission des messages aéronautiques, d'améliorer l'interopérabilité avec d'autres systèmes et de s'aligner sur les normes internationales les plus strictes fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Vallourec

Vallourec a remporté un contrat " majeur " auprès de Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés à ses opérations offshore de 2026 à 2029. " Cet accord de long terme pourrait générer un chiffre d'affaires total allant jusqu'à 1 milliard de dollars américains, représentant l'attribution la plus importante en volumes comme en revenus depuis que Petrobras a adopté la stratégie d'appel d'offres ouvert. " précise le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure.

Vente-Unique.com

Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse, dans un premier temps au sein des régions francophones de ces deux pays. Cette relance s'appuie sur l'expertise logistique et digitale du groupe Vente-unique.com. Fort de sa présence dans 11 pays européens, le groupe maîtrise déjà les spécificités locales en matière de livraison, de paiement et de parcours d'achat.

Vetoquinol

Au deuxième trimestre, la décroissance du chiffre d'affaires de Vetoquinol s'est accélérée avec un repli de 2,9 %, à 127 millions d'euros, contre une baisse de 2,3 %, à 130,6 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Au niveau du semestre, les revenus ont ainsi décru de 2,6 %, à 257,6 millions d'euros. Les principales zones géographiques qui ont contribué à cette contre-performance sont l'Europe (-2 %), l'Amérique hors USA (-10,8 %) et les USA (-2,9 %) .

Virbac

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.

Vranken Pommery

Vranken Pommery a dévoilé une perte nette part du groupe de 1,4 million d'euros au premier semestre contre une perte de -1,9 million un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel courant de la maison de Champagne s'affiche à 13,8 millions d'euros, en déclin de 8% sur un an. Le chiffre d'affaires est quasi stable (-0,2%), s'élevant à 109,3 millions d'euros. Côté perspectives,Vranken-Pommer confirme ses ambitions pour le second semestre 2025 avec un retour à la croissance et une progression des résultats, en ligne avec son plan de développement.