Heineken va supprimer jusqu'à 6.000 emplois, abaisse sa prévision de bénéfice 2026

Le logo de la bière Heineken sur un camion de livraison

par Emma Rumney

Heineken a annoncé mercredi qu'il supprimerait ‌jusqu'à 6.000 emplois dans le monde et a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des bénéfices pour 2026 ​par rapport à l'année précédente.

Les suppressions d’emplois représentent près de 7% des 87.000 salariés du brasseur, deuxième mondial par la capitalisation boursière, qui est à la recherche d’un nouveau directeur général après la démission surprise de Dolf van den ​Brink en janvier.

Les ventes du secteur restent faibles, affectées par le pouvoir d’achat des consommateurs et de conditions météorologiques défavorables.

Carlsberg et d’autres producteurs d’alcool réduisent également ​leurs effectifs, coupent des coûts et ralentissent la production après ⁠des années de ventes stagnantes.

Vers 09h16 GMT, le titre Heineken prenait 3,94%, après avoir déjà progressé d’environ 7% ‌depuis la fin de 2025.

PLAN D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Alors que la demande de bière reste faible, Heineken vise une croissance plus forte avec moins de ressources dans le cadre d'une nouvelle ​stratégie qui s'étendra jusqu'en 2030.

Cette initiative en ‌faveur de la productivité permettrait de réaliser des économies importantes et de réduire ses ⁠effectifs mondiaux de 5.000 à 6.000 postes au cours des deux prochaines années, précise le groupe.

"Nous le faisons vraiment pour renforcer nos opérations et pouvoir investir dans la croissance", a déclaré le directeur financier Harold van den Broek lors ⁠d’une conférence téléphonique consacrée aux ‌résultats annuels.

Une partie des suppressions concernera l’Europe ou des marchés moins prioritaires, a-t-il précisé, et certaines ⁠découleront également des initiatives précédemment annoncées sur le réseau d’approvisionnement de Heineken, le siège et les unités régionales.

PERSPECTIVES DE ‌BÉNÉFICES EN BAISSE

Outre une demande faible, les producteurs d’alcool font face à des menaces à long ⁠terme, comme les avertissements sanitaires, la concurrence des alternatives et les perturbations liées aux ⁠médicaments amaigrissants.

Heineken a revu à ‌la baisse ses prévisions pour 2026 par rapport à l'année précédente, tablant sur une croissance des bénéfices comprise entre 2% ​et 6%, au lieu des 4% à 8% prévus pour ‌2025. Carlsberg avait également prévu la semaine dernière une croissance des bénéfices dans la même fourchette pour 2026.

Heineken a par ailleurs annoncé un résultat ​opérationnel organique annuel, dépassant les attentes de 4%.

Les analystes ont également salué les autres indicateurs, comme le chiffre d’affaires, et l’approche prudente du groupe.

"Les prévisions semblent prudentes, compte tenu des importantes réductions de coûts en cours", a ⁠déclaré Trevor Stirling, analyste chez Bernstein, la croissance moyenne attendue étant de 4,8%.

KBC souligne les "initiatives d’auto-amélioration qui devraient soutenir la croissance organique des bénéfices dans les années à venir".

JP Morgan confirme une croissance opérationnelle 2026 conforme au consensus, avec soutien des économies.

Le directeur général sortant, van den Brink, qui quittera ses fonctions en mai, a indiqué qu’il n’y avait pas de nouvelle sur la recherche de son successeur.

(Rédigé par Emma Rumney et Olivier Cherfan; version française Etienne Breban et ​Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)