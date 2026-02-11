 Aller au contenu principal
Une Ferrari à 247 km/h révèle un réseau de fraude sociale
information fournie par AFP 11/02/2026 à 11:43

Un simple contrôle de vitesse a permis de mettre au jour en quelques mois un réseau de fraude sociale et de blanchiment, avec un préjudice cumulé estimé à près de 1,8 million d'euros pour le fisc, l'Urssaf et la CAF ( AFP / DENIS CHARLET )

Un simple contrôle de vitesse a permis de mettre au jour en quelques mois un réseau de fraude sociale et de blanchiment, avec un préjudice cumulé estimé à près de 1,8 million d'euros pour le fisc, l'Urssaf et la CAF, a annoncé mercredi le parquet de Draguignan.

L'affaire a débuté le 14 juin 2025 quand des gendarmes d'Orange ont intercepté une Ferrari Portofino qui roulait à 247 km/h sur l'autoroute, et saisi le véhicule d'une valeur de 210.000 euros, a expliqué le parquet dans un communiqué.

Le conducteur a d'abord affirmé qu'il s'agissait de la Ferrari de sa mère, mais après vérification, la voiture appartenait à une société civile immobilière gérée par le conducteur et associant sa mère, son frère et sa soeur, tous résidents dans le Var.

Sous la houlette du parquet de Draguignan, une enquête approfondie de la gendarmerie a révélé un montage financier sophistiqué et "des flux financiers considérables liée à une activité commerciale de couverture non déclarée", selon le parquet qui ne donne pas plus de précisions sur les modalités des fraudeurs.

Les quatre protagonistes menaient grand train entre shopping de luxe et voyages dans des lieux huppés, très loin des situations précaires qu'ils déclaraient au fisc et à la caisse d'allocations familiales.

Lundi, ils ont été interpellés tous les quatre lors d'une opération menée par une cinquantaine de gendarmes à Roquebrune-sur-Argens (Var) et à Montfermeil (Seint-Saint-Denis).

Ils doivent comparaître le 27 octobre devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour travail dissimulé, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux et escroqueries à la CAF.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi trois véhicules, des produits de luxe estimés au total à 170.000 euros, des biens immobiliers estimés à plus de 600.000 euros ou encore plus de 80.000 euros en espèces ou sur des comptes bancaires.

Arnaques et escroqueries

1 commentaire

  • 11:53

    Très bien, pour eux financièrement, ça sera une descente en enfer.

