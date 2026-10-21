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Eurofins avertit que sa croissance organique devrait être plus basse qu'escompté en 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 21/10/2026 à 08:27

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Le géant mondial des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific a averti mercredi que sa croissance organique devrait être plus basse qu'escompté cette année, en raison de conditions de marché restées moins dynamiques que d'habitude au cours des neuf premiers mois.

( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

"La croissance organique ne devrait probablement pas atteindre l'objectif initialement fixé pour l'ensemble de l'année", selon un communiqué du champion des tests d'analyses, présent dans l'agroalimentaire, la biologie médicale, l'environnement, la pharmacie et les matériaux.

"Cela s'explique par des conditions de marché qui sont restées moins dynamiques que d'habitude au cours des neuf premiers mois, ainsi que par le fait que certains programmes cliniques dont la reprise était attendue ne redémarreront pas en 2026", explique Eurofins.

Sur le troisième trimestre, la croissance organique du chiffre d'affaires a pourtant accéléré à 3,5%, après 3% au deuxième trimestre et 2,5% sur les trois premiers mois de l'année.

Le patron d'Eurofins, Gilles Martin, s'est dit toutefois "encouragé par l'amélioration progressive de la croissance d'Eurofins d'un trimestre à l'autre depuis le début de 2026, notamment par l'accélération généralisée de l'activité BioPharma (services biopharmaceutiques) au troisième trimestre".

La reprise des activités de services biopharmaceutiques (28 % du chiffre d'affaires) est considérée comme un élément clé du retour à une croissance organique plus soutenue.

Pour l'exercice 2027, Eurofins prévoit une croissance organique autour de 5 %.

Le groupe s'est recentré sur ses métiers principaux avec l'acquisition des services de tests en sciences de la vie de la société britannique Element en Amérique du Nord pour 400 millions de dollars, finalisée début octobre.

Ses objectifs de rentabilité et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'exercice 2026 sont maintenus.

Le chiffre d'affaires issu des acquisitions réalisées en 2026 devrait dépasser l'objectif précédent de 250 millions d'euros en année pleine, compte tenu des opérations déjà finalisées.

Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 26,60 % en Bourse

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