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Euroapi prévoit une marge de core EBITDA comprise entre 4% et 7% en 2024
information fournie par Reuters 26/06/2024 à 17:55

Euroapi SA EAPI.PA :

* ACCORD AVEC SANOFI POUR UN INVESTISSEMENT DE 200 MILLIONS D'EUROS VIA UNE OBLIGATION HYBRIDE SUBORDONNÉE À DURÉE INDÉTERMINÉE

* POURSUIT SA TRANSFORMATION GRÂCE AU PLAN FOCUS-27

* OBJECTIF DE 75 À 80 MILLIONS D'EUROS DE CORE EBITDA SUPPLÉMENTAIRE PAR AN D'ICI À LA FIN 2027

* REPRISE PROGRESSIVE DES LIVRAISONS ET DE LA PRODUCTION SUR LE SITE DE BRINDISI ATTENDUE AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

* PLAN D'INVESTISSEMENT DE 350 À 400 MILLIONS D'EUROS, COMPRENANT DES AUGMENTATIONS DE CAPACITÉS POUR LES GROSSES MOLÉCULES, LA VITAMINE B12, LES PROSTAGLANDINES ET LES OPIACÉS

* DÉSINVESTISSEMENT DES SITES DE PRODUCTION DE HAVERHILL ET DE BRINDISI PRÉVU AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 2027

* COÛTS DE RESTRUCTURATION ESTIMÉS ENTRE 110 ET 120 MILLIONS D'EUROS ENTRE 2024 ET 2027

* FINANCEMENT À COURT ET LONG TERME: DISCUSSIONS AVANCÉES AVEC LES BANQUES AFIN D'AMENDER LES TERMES ET D'ÉTENDRE LA DURÉE DU CONTRAT DE CRÉDIT RCF D'EUR 451 MLNS

* ACCORD DE PRINCIPE AVEC SANOFI POUR RÉSERVER DES CAPACITÉS MINIMALES DISPONIBLES POUR CERTAINS PRODUITS FABRIQUÉS PAR EUROAPI VIA UN PAIEMENT DE 54 MILLIONS D'EUROS AU COURS DU PLAN

* AMBITION D'AMÉLIORER LE FONDS DE ROULEMENT D'ENVIRON 140 MILLIONS D'EUROS ENTRE 2024 ET 2027, PRINCIPALEMENT GRÂCE À LA RÉDUCTION DES STOCKS

* PERSPECTIVES 2024: ENTRE 8% ET 11% DE BAISSE DU CA EN 2024 PAR RAPPORT À 2023 SUR UNE BASE COMPARABLE

* LA PERFORMANCE DU SECOND SEMESTRE DEVRAIT ÊTRE SUPÉRIEURE À CELLE DU PREMIER SEMESTRE EN RAISON D'UN DÉCALAGE DES VENTES

* PERSPECTIVES 2024: ENTRE 4% ET 7% DE MARGE DE CORE EBITDA

Texte original sur Workspace ....nGNE79N71S Pour plus de détails, cliquez sur EAPI.PA

(Gdansk Newsroom)

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