 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eurizon lance ses ETF en Allemagne
information fournie par Agefi Asset Management 06/11/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

L’italien Eurizon passe à l'échelle européenne avec ses ETF. La filiale de gestion d’Intesa Sanpaolo a fait coter vendredi sur Xetra, à Francfort, neuf fonds de YourIndex Sicav, sa plateforme d’ETF indiciels lancée en 2025 à Milan.

« La cotation sur Xetra de neuf ETF de la gamme YourIndex SICAV constitue une étape supplémentaire dans le développement international d’Eurizon. Nous voulons élargir l’accessibilité de notre offre et créer de nouvelles occasions de rencontre avec les investisseurs et les distributeurs européens », a commenté Massimo Mazzini, directeur général adjoint, responsable du marketing et du développement commercial d’Eurizon.

22 milliards d’euros

L’offre cotée en Allemagne se compose de cinq ETF obligataires et de quatre ETF actions, tous à réplication physique. En obligataire, quatre fonds portent sur les emprunts d'État de la zone euro, sur différentes tranches de maturité (1-3 ans, 3-5 ans, 1-10 ans et l’ensemble de la courbe). Un cinquième ETF, couvert contre le risque de change, porte sur les emprunts d'État américains. Côté actions, la gamme comprend quatre fonds indiciels sur les marchés mondial, américain, européen et nord-américain.

Depuis ses premières cotations sur Borsa Italiana, la plateforme YourIndex Sicav s’est progressivement élargie et compte désormais 35 compartiments, qui totalisaient près de 22 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2026. Ses stratégies couvrent l’ensemble des zones géographiques et des classes d’actifs, avec un accent sur les thématiques ESG.

En 2026, Eurizon a par ailleurs adjoint à sa gamme passive la plateforme YourActive SICAV, dédiée aux ETF à gestion active, avec le lancement de YAS Robotics Active, centré sur la robotique et l’automatisation.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du fabricant d'acier inoxydable Aperam, près de Paris
    Aperam-Ebitda du T3 +39% sur un an, mais recule en glissement trimestriel
    information fournie par Reuters 06.11.2026 09:39 

    par Rihab Latrache Aperam a annoncé vendredi ‌un Ebitda du troisième trimestre en baisse par rapport au trimestre précédent, mais supérieur ​au résultat de la même période l'année dernière, le producteur d'acier inoxydable citant les gains structurels générés par ... Lire la suite

  • ROBERTET : Risque de correction sous les résistances
    ROBERTET : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 06.11.2026 09:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en forte baisse
    information fournie par AFP 06.11.2026 09:11 

    Les Bourses européennes ont ouvert en net repli vendredi, emportées à leur tour par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, les investisseurs redoutant que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des gens se promènent dans le quartier commerçant de Ginza, à Tokyo
    Kering : Martine Rose nommée directrice artistique de Balenciaga
    information fournie par Reuters 06.11.2026 09:05 

    La designer Martine Rose prend les rênes de la création chez Balenciaga, a annoncé vendredi le propriétaire de la maison de mode, Kering PRTP.PA , remplaçant ainsi l'Italien Pierpaolo Piccioli, resté seulement 16 mois en tant que directeur artistique de la marque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,02 -1,31%
CAC 40
8 116,03 -1,09%
SOITEC
93,18 +1,68%
BIOPHYTIS
0,04 -0,50%
2CRSI
16,16 -0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank