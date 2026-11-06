Eurizon lance ses ETF en Allemagne

L’italien Eurizon passe à l'échelle européenne avec ses ETF. La filiale de gestion d’Intesa Sanpaolo a fait coter vendredi sur Xetra, à Francfort, neuf fonds de YourIndex Sicav, sa plateforme d’ETF indiciels lancée en 2025 à Milan.

« La cotation sur Xetra de neuf ETF de la gamme YourIndex SICAV constitue une étape supplémentaire dans le développement international d’Eurizon. Nous voulons élargir l’accessibilité de notre offre et créer de nouvelles occasions de rencontre avec les investisseurs et les distributeurs européens », a commenté Massimo Mazzini, directeur général adjoint, responsable du marketing et du développement commercial d’Eurizon.

22 milliards d’euros

L’offre cotée en Allemagne se compose de cinq ETF obligataires et de quatre ETF actions, tous à réplication physique. En obligataire, quatre fonds portent sur les emprunts d'État de la zone euro, sur différentes tranches de maturité (1-3 ans, 3-5 ans, 1-10 ans et l’ensemble de la courbe). Un cinquième ETF, couvert contre le risque de change, porte sur les emprunts d'État américains. Côté actions, la gamme comprend quatre fonds indiciels sur les marchés mondial, américain, européen et nord-américain.

Depuis ses premières cotations sur Borsa Italiana, la plateforme YourIndex Sicav s’est progressivement élargie et compte désormais 35 compartiments, qui totalisaient près de 22 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2026. Ses stratégies couvrent l’ensemble des zones géographiques et des classes d’actifs, avec un accent sur les thématiques ESG.

En 2026, Eurizon a par ailleurs adjoint à sa gamme passive la plateforme YourActive SICAV, dédiée aux ETF à gestion active, avec le lancement de YAS Robotics Active, centré sur la robotique et l’automatisation.

Laurence Marchal