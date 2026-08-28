Etu Energias signe un accord avec Chevron concernant des actifs en Angola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Etu Energias a annoncé vendredi avoir signé un accord d'achat et de vente avec Chevron CVX.N en vue d'acquérir les participations de ce géant pétrolier dans les blocs 14 et 14K en Angola. Cette transaction intervient après que le producteur de pétrole et de gaz Energean ENOG.L , coté à Londres , eut déclaré en juin que son opération de 260 millions de dollars visant à racheter les actifs de Chevron était dans l'impasse , l’entreprise angolaise Etu Energias ayant égalé son offre.