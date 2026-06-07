Ethiopian Airlines devrait se prononcer sur une commande d'avions régionaux au cours des trois prochains mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de l'entreprise dans tout le texte) par Allison Lampert

Ethiopian Airlines devrait se prononcer dans les trois prochains mois sur une commande de 25 avions commerciaux de plus petite taille afin d’étendre son réseau local, a déclaré samedi soir le directeur général Mesfin Tasew Bekele lors d’un rassemblement de dirigeants de compagnies aériennes au Brésil.

La plus grande compagnie aérienne d'Afrique, qui exploite 147 appareils, s'intéresse à l'Airbus AIR.PA A220, à l'Embraer EMBJ3.SA E-2 et au Boeing BA.N 737 MAX 7, qui devrait être certifié cette année par l'Administration fédérale de l'aviation américaine.

Ces avions seraient utilisés à la fois sur des liaisons intérieures et vers les pays voisins.

« Il y a quelques problèmes, mais la décision devrait être prise d'ici trois mois », a déclaré M. Bekele à propos du calendrier. M. Bekele n'a pas précisé la nature de ces problèmes.

Le programme A220 reste déficitaire et fait face à une concurrence acharnée de la part de son concurrent brésilien Embraer.

À l’instar d’autres transporteurs, Ethiopian Airlines est confrontée à la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran et a réduit ses vols vers le Moyen-Orient pour répondre à la baisse de la demande des passagers, notamment en ramenant la fréquence des vols vers Dubaï de trois à deux par jour, a-t-il déclaré.

À l’échelle du réseau, la compagnie dépense environ 60% de plus en carburant aviation, bien qu’elle ait réussi à résoudre les problèmes de pénurie.

« Nous avons réglé le problème d’approvisionnement. Tout va bien maintenant », a-t-il ajouté en marge du sommet annuel de l’Association internationale du transport aérien (IATA) qui s’est tenu ce week-end à Rio de Janeiro. « Mais la question des prix reste un problème grave. »