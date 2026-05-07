Etats-Unis : la Bourse portée par la fantastique hausse des bénéfices

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Bourse (crédit : Adobe Stock, image générée par IA)

Le rebond du cours des actions aux USA a été très impressionnant. Sur le mois calendaire, il s'agit bien d'une hausse de près de 20% pour le Nasdaq, et de plus de 13% pour l'indice S&P 500. Ces indices ont dépassé leurs plus-hauts historiques : tout se passe comme si la crise pétrolière s'était terminée en avril.

Il n'en est rien, les actualités nous le rappellent chaque jour, et on assiste même à une dégradation de la situation autour du Golfe arabo-persique. Du coté des taux d'intérêt, ils sont au plus haut de l'année, et les banques centrales, effrayées par la hausse du risque inflationniste, ont totalement changé leur fusil d'épaule : on envisage désormais des hausses de taux, alors qu'il y a deux mois on prévoyait des baisses, en tous cas aux USA.

Comment donc peut-on expliquer l'incroyable dynamisme des actions américaines ? Tout simplement parce que leurs profits vont progresser de 20% cette année...

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Ce chiffre est tout simplement le plus élevé depuis 15 ans, si on exclut le rebond exceptionnel de 2021, au lendemain de la crise sanitaire. Pourtant, l'économie américaine est manifestement sur la voie d'un ralentissement, et la hausse des prix de l'énergie gène considérablement la consommation des ménages, et augmente les couts de certaines industries.

C'est manifestement la hausse des marges qui favorise la hausse des profits : les entreprises américaines deviennent structurellement plus rentables. Ce mouvement est en place depuis longtemps, mais s'accélère en 2026 et 2027, notamment. Le graphique ci-dessous montre que depuis 2013, la marge moyenne des entreprises qui composent le S&P 500 est passée de 10% environ, à 16% anticipé par les analystes financiers pour 2027, et que la moitié de cette hausse est concentrée sur la période récente...

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Cette croissance des profits de 20% est particulièrement concentrée. Les bénéfices anticipés des 500 entreprises de l'indice américain approche le montant colossal de 3 000 Mds$. Ils progressent, en masse, de près de 400Mds$ cette année. Les 10 plus importantes contributions à cette croissance sont représentées dans le graphique suivant.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Ce graphique est particulièrement instructif.

1/ Il nous permet de mesurer la polarisation très forte de la croissance des bénéfices des entreprises américaines en 2026 : les 10 plus importantes contributions représentent plus de 60% du total. A elle seule, NVIDIA, la première capitalisation boursière mondiale, représente le cinquième de la croissance de l'indice S&P 500 !

2/ Les 10 premiers contributeurs sont majoritairement des sociétés technologiques, qui profitent de l'émergence de l'IA. Ce sont les « vendeurs de pelles et de pioches » qui ont les premiers fait fortune pendant la ruée vers l'Or aux USA, dans le courant du XIXe siècle. En effet, NVIDIA, Micron, et Broadcom sont des fournisseurs de semi conducteurs et plus généralement de composants électroniques indispensables à la construction des data centers qui hébergent l'IA et sont nécessaires à son déploiement. Ils profitent déjà des investissements gigantesques consentis par Microsoft, Apple, Alphabet et Meta Platform, les 4 « hyper scalers », les 4 grands de l'internet américain : rien qu'en 2026, 650Mds$ ! Mais, manifestement, cet effort d'investissent n'a pas affecté leur capacité bénéficiaire en 2026....

Le déploiement de l'IA est donc essentiel au marché haussier et à la croissance des bénéfices. Il explique les investissements actuels considérables des grands acteurs américains, qui contribuent à la croissance économique générale et bien sur aux fournisseurs spécialisés (dont les fabricants de semi-conducteurs). Il permettra dans un second temps, des gains de productivité majeurs pour quasiment toutes les entreprises, ce qui alimentera la croissance des profits, grâce à une nouvelle hausse des marges.