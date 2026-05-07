L'Europe ouvre dans le vert, tirée par l'optimisme géopolitique et les résultats

Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses européennes sont en ‌hausse en début de séance jeudi, portées par les résultats d'entreprise et la perspective d'un ​accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,64% à 8.352,59 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,20%, tandis qu'à Londres, le ​FTSE 100 cède 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,17% et le Stoxx 600 de ​0,14%.

La perspective d'un accord de paix entre Washington ⁠et Téhéran suscite des espoirs jusque sur les marchés, venant accentuer les résultats ‌d'entreprises globalement positifs depuis le début de la saison.

Les investisseurs restent toutefois prudents face à l'optimisme du président américain Donald Trump qui n'en est pas ​à sa première mention d'une ‌fin imminente du conflit pourtant entré dans son troisième mois, la ⁠question de la réouverture du détroit d'Ormuz restant notamment sans réponse.

"Le contenu des propositions de paix entre les États-Unis et l'Iran est maigre, mais le marché s'attend à ce qu'il ⁠n'y ait pas ‌de nouvelles actions militaires", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior ⁠chez GCI Asset Management.

En plus de garder un oeil sur la géopolitique et de digérer ‌la vague de résultats du matin avant celle du soir, les opérateurs ⁠ont également plusieurs indicateurs macroéconomiques à l'ordre du jour, dont les ⁠ventes au détail de ‌la zone euro en fin de matinée.

Les commandes industrielles en Allemagne ont progressé de 5% ​en mars, a déclaré jeudi l'Office fédéral de ‌la statistique, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +1%.

À Paris, Trigano grimpe de 5%, le fabricant ​de camping-cars ayant fait état la veille d'un chiffre d'affaires en progression de 6,2% sur le premier semestre de l'année.

Ailleurs en Europe, le groupe chimique belge Solvay chute ⁠de près de 8%, pénalisé par une baisse organique de 10,1% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, citant un recul des prix et des volumes, des effets de change défavorables et les dépenses de transformation.

Le groupe italien de spiritueux Campari plonge de 9%, malgré une hausse organique des revenus supérieure aux attentes au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)