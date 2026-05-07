Engie: perspectives stables mais baisse du chiffre d'affaires au 1T, impact "limité" du Moyen-Orient

Engie a confirmé ses perspectives 2026 malgré une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qu'il attribue à une normalisation du marché, et fait état d'un "impact limité à date" de la crise au Moyen-Orient.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires recule de 11,6% (-9,5% en organique, c'est-à-dire à périmètre constant) à 20,6 milliards d'euros. "Engie a réalisé un début d'année solide", a commenté Catherine MacGregor, la directrice générale, dans un communiqué.

"Dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes, la performance et la solidité du groupe nous permettent de confirmer nos perspectives pour l’année 2026", a-t-elle ajouté.

"Malgré des conditions difficiles dans la région du Moyen-Orient, nos actifs ont affiché une excellente performance opérationnelle", assure le groupe.

"On ne voit pas du tout de remise en cause de notre plan de développement au Moyen-Orient", a déclaré Pierre-François Riolacci, le directeur financier du groupe, lors d’une conférence téléphonique. La région "fait toujours partie de nos plans et nous ne voyons pas que la crise nous invite à une révision de la stratégie".

Par ailleurs, a-t-il indiqué, "les clients Engie ne subissent aucune perturbation liée à la crise au Moyen-Orient, grâce à la diversification de notre portefeuille d'approvisionnement en gaz, portefeuille équilibré et sécurisé".

L’énergéticien indique que la finalisation de l’acquisition de UK Power, qui va lui permettre de devenir un acteur majeur des réseaux électriques, est attendue dès ce jeudi, avec près de deux mois d’avance sur le calendrier annoncé.

Le résultat opérationnel (Ebit) hors nucléaire est ressorti en baisse de 6,6% en organique, à 3,4 milliards d’euros, "en raison d'une base de comparaison (qui) était élevée sur la même période de l'année dernière et qui reflète la normalisation anticipée du marché", a indiqué Pierre-François Riolacci.

Il s’agit principalement de la baisse attendue des "spreads" (écarts, ndlr) gaz-électricité captés en Europe et de conditions plus difficiles sur les marchés de l’électricité.

Engie table pour 2026 sur résultat net récurrent part du groupe qui devrait se situer "entre 4,6 et 5,2 milliards d'euros" et un Ebit hors nucléaire attendu "dans une fourchette indicative de 8,7 à 9,7 milliards d’euros".