Etats-Unis : l'indice PMI manufacturier de l'ISM supérieur aux prévisions

Le mois dernier, l'indice PMI manufacturier de l'ISM a progressé pour s'installer à 55,5 points, alors que les analystes tablaient sur une stabilité à 54,5 points.

Selon l'Institute for Supply Management, l'activité dans le secteur manufacturier a progressé aux Etats-Unis pour le dixième mois consécutif. Susan Spence de l'ISM précise : "en octobre l'activité manufacturière américaine est restée en territoire d'expansion. Parmi les cinq sous-indices composant le PMI, quatre (nouvelles commandes, production, livraisons des fournisseurs et stocks) ont progressé à un rythme plus soutenu que le mois précédent, tandis que la croissance de l'emploi a ralenti de 0,3 point de pourcentage. En octobre, le sentiment général s'est détérioré pour le troisième mois consécutif, avec 34% de commentaires positifs et 66% de commentaires négatifs."