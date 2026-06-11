Etats-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 229.000

L'Empire State Building et Midtown Manhattan baignent dans la lumière du soleil couchant
Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 juin, à 229.000 contre 225.000 (non révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 219.000 inscriptions au chômage.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 219.000 contre 214.750 la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,795 million lors de la semaine au 30 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,771 million (révise de 1,777 million) la semaine précédente.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer