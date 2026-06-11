information fournie par Reuters • 11/06/2026 à 16:19

Etats-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 229.000

L'Empire State Building et Midtown Manhattan baignent dans la lumière du soleil couchant

‌Les inscriptions au chômage ​ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 6 juin, à 229.000 ​contre 225.000 (non ⁠révisé) la semaine précédente, ‌a annoncé jeudi le département du Travail.

Les ​économistes ‌attendaient en moyenne ⁠219.000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre ⁠semaines s'établit ‌à 219.000 contre ⁠214.750 la semaine ‌précédente.

Le nombre de ⁠personnes percevant régulièrement des ⁠indemnités s'est ‌élevé à 1,795 million ​lors ‌de la semaine au 30 mai (dernière semaine ​pour laquelle ces chiffres ⁠sont disponibles) contre 1,771 million (révise de 1,777 million) la semaine précédente.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)