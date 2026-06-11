États-Unis et Iran continuent de discuter, notamment des fonds iraniens gelés, disent des sources

Illustration des drapeaux américain et iranien
Les efforts en vue de parvenir à un accord préliminaire entre l'Iran et les Etats-Unis se sont intensifiés et les discussions portent notamment sur un mécanisme de dégel d'avoirs iraniens bloqués à l'étranger, ont déclaré jeudi à Reuters trois sources iraniennes et un responsable européen.
D'après les sources, Téhéran et Washington continuent d'échanger des messages sur les détails d'un protocole d'accord malgré la reprise de bombardements américains sur l'Iran et la riposte iranienne au cours de la nuit.
Selon les sources iraniennes, un compromis politique a été trouvé mais des détails font toujours l'objet de discussions sur certains points, notamment sur un mécanisme de dégel de dizaines de milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens bloqués dans des banques étrangères.
"L'Iran veut que six milliards à 12 milliards de dollars d'avoirs gelés soient rendus à Téhéran tandis que Washington veut débloquer les fonds par tranches pour des biens à vocation humanitaire et refuse de rendre les fonds purement et simplement à l'Iran", a dit l'une des sources iraniennes.
Pour sa propre survie, la priorité du clergé chiite au pouvoir à Téhéran n'est pas un accord global mais un cadre permettant de lui redonner un minimum d'oxygène en débloquant les avoirs gelés et en mettant fin à la guerre, ont dit les sources iraniennes.
(Reportage Parisa Hafezi, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)
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