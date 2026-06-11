Illustration des drapeaux américain et iranien

Les efforts ‌en vue de parvenir à un accord préliminaire entre ​l'Iran et les Etats-Unis se sont intensifiés et les discussions portent notamment sur un mécanisme de dégel d'avoirs iraniens ​bloqués à l'étranger, ont déclaré jeudi à Reuters trois sources iraniennes et ​un responsable européen.

D'après les sources, ⁠Téhéran et Washington continuent d'échanger des messages sur les ‌détails d'un protocole d'accord malgré la reprise de bombardements américains sur l'Iran et la riposte ​iranienne au cours ‌de la nuit.

Selon les sources iraniennes, un compromis ⁠politique a été trouvé mais des détails font toujours l'objet de discussions sur certains points, notamment sur un ⁠mécanisme de dégel ‌de dizaines de milliards de dollars de ⁠revenus pétroliers iraniens bloqués dans des banques étrangères.

"L'Iran veut ‌que six milliards à 12 milliards de ⁠dollars d'avoirs gelés soient rendus à Téhéran tandis ⁠que Washington veut ‌débloquer les fonds par tranches pour des biens à ​vocation humanitaire et refuse ‌de rendre les fonds purement et simplement à l'Iran", a dit l'une des ​sources iraniennes.

Pour sa propre survie, la priorité du clergé chiite au pouvoir à Téhéran n'est pas ⁠un accord global mais un cadre permettant de lui redonner un minimum d'oxygène en débloquant les avoirs gelés et en mettant fin à la guerre, ont dit les sources iraniennes.

(Reportage Parisa Hafezi, version française Bertrand Boucey, édité par ​Benoit Van Overstraeten)