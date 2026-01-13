 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Et si Capgemini réservait une bonne surprise lors de ses trimestriels ? C'est l'avis d'un analyste
information fournie par Investir 13/01/2026 à 16:00

capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)

capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)

L'entreprise de services numériques dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et ses résultats annuels à la mi-février. Les prévisions en matière de croissance organique de la société semblent prudentes et devraient être dépassées, selon le cabinet Oddo BHF.

Capgemini publie ses chiffres du quatrième trimestre, et par là-même ses résultats annuels, le 13 février. Pour les analystes du cabinet Oddo BHF, et même en « restant prudents », l'entreprise de services numériques (ESN) devrait pouvoir afficher, sur la base de l'analyse de la saisonnalité historique du métier en fin d'année, une croissance organique d'au moins 3% sur ce quatrième trimestre.

Dans le cadre de derniers échanges que le bureau de recherche a pu avoir avec le groupe avant la traditionnelle « quiet period » de pré-publication, la direction a de son côté confirmé les indications données lors des annonces du troisième trimestre d'une croissance organique proche de celle de la période de ce troisième trimestre, soit une progression à périmètre et taux de change constants de 2%. Oddo BHF table sur une hausse de 3,1% en organique, à comparer à un niveau de 2,1% pour le consensus. Compte tenu d'un apport de 4,7 points liée aux acquisitions (dont WNS pour plus de 3 milliards de dollars, finalisation le 17 octobre), les revenus pourraient avoir augmenté de 7,7% sur les trois derniers mois de l'exercice. En termes de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle des activités de 13,4% pour 2025, en haut des prévisions, dont la fourchette avait été resserrée au troisième trimestre.

Une approche « excessivement prudente »

Si Capgemini ne voit pas de changement notable dans le comportement des clients en termes de dépenses de technologie, « cette approche nous semble tout de même excessivement prudente », estime Oddo BHF, au regard de « la bonne dynamique commerciale du groupe depuis le début d'année, qui s'est traduite par des gains de part de marché au troisième trimestre sur des grands programmes de transformation. Il serait logique de toujours voir des impacts positifs au quatrième trimestre ; des publications et commentaires positifs de certains pairs (publication du premier trimestre solide d'Accenture, avec une nette amélioration de la croissance en Europe, commentaires positifs de Wavestone sur les dépenses de conseil en France, etc.) ».

Concernant 2026, Capgemini n'a pour le moment donné aucune indication. « En l'absence d'amélioration notable de la situation macro et du marché des services IT et compte tenu de sa prudence traditionnelle », Oddo BHF estime que la société dévoilera des prévisions initialement conservatrices. Les attentes du consensus sont pour le moment faibles, avec une croissance organique estimée à 2,6%. Mais « en cas de quatrième trimestre solide (supérieur à 3%), le risque de déception nous semble limité même en cas d'approche prudente de la part de la société. Ainsi, une guidance de croissance organique implicite de 1% à 3% (soit 6% à 8% en données courantes), bien que prudente, n'offrirait pas de downside ».

Oddo BHF, à « surperformance », relève son objectif de cours de 169 à 180 euros ce mardi. Nous sommes nous aussi acheteurs avec un objectif un peu plus ambitieux encore, de 190 euros, considérant que le champion français des services numériques a renoué avec la croissance organique au troisième trimestre alors que l'environnement de marché s'améliore progressivement et que la perception du marché à l'égard des ESN évolue positivement.

Retrouvez cet article sur investir.fr

Valeurs associées

CAPGEMINI
145,6000 EUR Euronext Paris -1,36%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 16:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank