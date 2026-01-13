Et si Capgemini réservait une bonne surprise lors de ses trimestriels ? C'est l'avis d'un analyste

capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)

L'entreprise de services numériques dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et ses résultats annuels à la mi-février. Les prévisions en matière de croissance organique de la société semblent prudentes et devraient être dépassées, selon le cabinet Oddo BHF.

Capgemini publie ses chiffres du quatrième trimestre, et par là-même ses résultats annuels, le 13 février. Pour les analystes du cabinet Oddo BHF, et même en « restant prudents », l'entreprise de services numériques (ESN) devrait pouvoir afficher, sur la base de l'analyse de la saisonnalité historique du métier en fin d'année, une croissance organique d'au moins 3% sur ce quatrième trimestre.

Dans le cadre de derniers échanges que le bureau de recherche a pu avoir avec le groupe avant la traditionnelle « quiet period » de pré-publication, la direction a de son côté confirmé les indications données lors des annonces du troisième trimestre d'une croissance organique proche de celle de la période de ce troisième trimestre, soit une progression à périmètre et taux de change constants de 2%. Oddo BHF table sur une hausse de 3,1% en organique, à comparer à un niveau de 2,1% pour le consensus. Compte tenu d'un apport de 4,7 points liée aux acquisitions (dont WNS pour plus de 3 milliards de dollars, finalisation le 17 octobre), les revenus pourraient avoir augmenté de 7,7% sur les trois derniers mois de l'exercice. En termes de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle des activités de 13,4% pour 2025, en haut des prévisions, dont la fourchette avait été resserrée au troisième trimestre.

Une approche « excessivement prudente »

Si Capgemini ne voit pas de changement notable dans le comportement des clients en termes de dépenses de technologie, « cette approche nous semble tout de même excessivement prudente », estime Oddo BHF, au regard de « la bonne dynamique commerciale du groupe depuis le début d'année, qui s'est traduite par des gains de part de marché au troisième trimestre sur des grands programmes de transformation. Il serait logique de toujours voir des impacts positifs au quatrième trimestre ; des publications et commentaires positifs de certains pairs (publication du premier trimestre solide d'Accenture, avec une nette amélioration de la croissance en Europe, commentaires positifs de Wavestone sur les dépenses de conseil en France, etc.) ».

Concernant 2026, Capgemini n'a pour le moment donné aucune indication. « En l'absence d'amélioration notable de la situation macro et du marché des services IT et compte tenu de sa prudence traditionnelle », Oddo BHF estime que la société dévoilera des prévisions initialement conservatrices. Les attentes du consensus sont pour le moment faibles, avec une croissance organique estimée à 2,6%. Mais « en cas de quatrième trimestre solide (supérieur à 3%), le risque de déception nous semble limité même en cas d'approche prudente de la part de la société. Ainsi, une guidance de croissance organique implicite de 1% à 3% (soit 6% à 8% en données courantes), bien que prudente, n'offrirait pas de downside ».

Oddo BHF, à « surperformance », relève son objectif de cours de 169 à 180 euros ce mardi. Nous sommes nous aussi acheteurs avec un objectif un peu plus ambitieux encore, de 190 euros, considérant que le champion français des services numériques a renoué avec la croissance organique au troisième trimestre alors que l'environnement de marché s'améliore progressivement et que la perception du marché à l'égard des ESN évolue positivement.