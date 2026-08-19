Estée Lauder relève ses prévisions après un 4ème trimestre solide

Estée Lauder a battu le consensus lors des trois mois clos fin juin, son 4ème trimestre fiscal, et a relevé ses prévisions de marge pour l'exercice en cours, notamment la faveur d'une accélération de sa croissance en Amérique du Nord. Le titre gagnait plus de 6% en cotations avant-Bourse mercredi matin à Wall Street.

S'il table toujours sur une croissance organique de 3% à 5% de son chiffre d'affaires net sur l'exercice 2026/2027, qui a démarré début juillet, le groupe de cosmétiques dit désormais attendre une marge opérationnelle ajustée de 12,7% à 13,5% contre une précédente prévision qui allait de 12,5% à 13%.

Sur l'exercice écoulé, celle-ci s'est déjà améliorée à 11,2%, à comparer avec 8% à l'issue de l'exercice 2024/2025.

Les parfums et l'Asie portent l'activité

Au total, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder a crû de 5% en données organiques sur le 4ème trimestre, marquant une nette accélération par rapport aux 3% enregistrés sur l'ensemble de l'exercice.

Les parfums ( 10% en organique) et les soins pour la peau ( 7%) ont nourri les fortes performances du trimestre, précise le groupe.

Par régions, la croissance a essentiellement été tirée par l'Asie/Pacifique ( 9%), la Chine ( 7%) et les Amériques ( 5%), l'Europe n'ayant progressé que de 1%.

Au niveau des résultats, la société a réussi à limiter sa perte nette sur le trimestre à 116 millions de dollars, contre 546 millions un an plus tôt, apportant une nouvelle preuve que le plan stratégique "Beauty Reimagined" porte ses fruits.