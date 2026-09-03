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Essity en léger retrait sur une forte dégradation d'UBS
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 15:00
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Essity cède 1% à 272 SEK à Stockholm, modérément pénalisé par une forte dégradation de la recommandation d'UBS, qui s'inquiète notamment d'un potentiel de croissance plus faible pour le fabricant de produits d'hygiène.

L'établissement financier helvétique fait passer directement sa recommandation sur Essity d'"achat" à "vente", avec un objectif de cours abaissé de 280 à 235 SEK, une nouvelle cible qui implique un potentiel de baisse de 15% pour le titre du groupe suédois.

"La croissance organique des ventes risque de décevoir, et les marges sont susceptibles d'être soumises à une forte pression liée aux matières premières et l'incertitude entoure les produits en papier à usage grand public", explique UBS dans le résumé de sa note de recherche.

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