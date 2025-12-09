EssilorLuxottica chute face à la concurrence de Google sur les lunettes à intelligence artificielle

9 décembre - ** Les actions d'EssilorLuxottica ESLX.PA chutent de 4,6 % et se retrouvent en queue de peloton de l'indice de référence français CAC 40 .FCHI , les traders soulignant que la concurrence d'Alphabet GOOGL.O Google s'intensifie ** Google prévoit de lancer des lunettes dotées d'intelligence artificielle en 2026 avec Warby Parker WRBY.N .

** L'initiative comprend deux types de dispositifs d'intelligence artificielle: l'un avec un écran intégré et l'autre offrant une assistance sans écran, similaire aux produits de Meta et d'EssilorLuxottica

** La menace n'est pas nouvelle et EssilorLuxottica et Meta ne se reposent pas sur leurs lauriers, estime Cédric Rossi, analyste chez Stifel

** Si les pertes se maintiennent, EssilorLuxottica enregistrera sa plus forte baisse quotidienne depuis le 23 mai, effaçant plus de 6 milliards d'euros (6,99 milliards de dollars) de sa valeur de marché

(1 $ = 0,8588 euro)