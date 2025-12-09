 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,95
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EssilorLuxottica chute face à la concurrence de Google sur les lunettes à intelligence artificielle
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions d'EssilorLuxottica ESLX.PA chutent de 4,6 % et se retrouvent en queue de peloton de l'indice de référence français CAC 40 .FCHI , les traders soulignant que la concurrence d'Alphabet GOOGL.O Google s'intensifie ** Google prévoit de lancer des lunettes dotées d'intelligence artificielle en 2026 avec Warby Parker WRBY.N .

** L'initiative comprend deux types de dispositifs d'intelligence artificielle: l'un avec un écran intégré et l'autre offrant une assistance sans écran, similaire aux produits de Meta et d'EssilorLuxottica

** La menace n'est pas nouvelle et EssilorLuxottica et Meta ne se reposent pas sur leurs lauriers, estime Cédric Rossi, analyste chez Stifel

** Si les pertes se maintiennent, EssilorLuxottica enregistrera sa plus forte baisse quotidienne depuis le 23 mai, effaçant plus de 6 milliards d'euros (6,99 milliards de dollars) de sa valeur de marché

(1 $ = 0,8588 euro)

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
313,7200 USD NASDAQ -2,35%
CAC 40
8 058,33 Pts Euronext Paris -0,62%
ESSILORLUXOTTICA
287,0000 EUR Euronext Paris -5,34%
WARBY PARKER RG-A
21,275 USD NYSE +13,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
    information fournie par Zonebourse 09.12.2025 13:02 

    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne ... Lire la suite

  • Louis Sarkozy à Paris le 25 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Louis Sarkozy veut faire sa révolution à Menton, le RN aussi
    information fournie par AFP 09.12.2025 13:01 

    À Menton, Louis Sarkozy, le plus jeune fils de l'ancien président, est parti à 28 ans à la conquête d'une ville à la mentalité insulaire, marquée par les scandales et où le Rassemblement National fait figure de favori. Bien sûr, son nom de famille ouvre bien des ... Lire la suite

  • Bertrand Cordier, principal chercheur français pour le projet franco-chinois SVOM (moniteur astronomique spatial d'objets variables), destiné à repérer des "sursauts gamma", ici le 21 juin 2024 lors d'une conférence de presse à Xichang, en Chine ( AFP / ADEK BERRY )
    Détection d'un puissant signal cosmique vieux de 13 milliards d'années
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:47 

    C'est un puissant flash venu du fond de l'Univers qui nous renseigne sur son histoire: le satellite franco-chinois SVOM a capté en mars dernier un rare "sursaut gamma" lié à l'effondrement d'une étoile massive il y a quelque 13 milliards d'années. "C'est excessivement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )
    Vote crucial pour le budget de la Sécu et pour Lecornu
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:38 

    Chaque vote comptera et tous les calculs pointent vers un scrutin extrêmement serré. Sébastien Lecornu espère faire adopter mardi en fin de journée le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, étape-clé de sa stratégie privilégiant le dialogue ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank