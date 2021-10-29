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+ fortes hausses et baisses SBF 120

EssilorLuxottica affiche un CA au T3 en hausse à EUR 5,47 mds
information fournie par Reuters29/10/2021 à 07:04

29 octobre (Reuters) - ESSILORLUXOTTICA SA ESLX.PA :

* ESSILORLUXOTTICA : CHIFFRE D'AFFAIRES D'ESSILORLUXOTTICA DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021 / POURSUITE DE LA REPRISE À UN RYTHME SOUTENU DE + 9 % / PERSPECTIVES 2021 RELEVÉES À NOUVEAU ET CONSOLIDATION DE GRANDVISION

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE DE PRÈS DE 5,5 MILLIARDS D'EUROS EN HAUSSE DE 33% PAR RAPPORT À 2019 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* CASH FLOW LIBRE CONSOLIDÉ DE 2,3 MILLIARDS D'EUROS SUR LES 9 PREMIERS MOIS

* LES PERSPECTIVES POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2021 SONT À NOUVEAU RELEVÉES

* REVOIT À LA HAUSSE SES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2021, INDIQUANT DÉSORMAIS UNE CROISSANCE DE 5 À 9 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À 2019 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* INDIQUE DÉSORMAIS UNE PROGRESSION POUVANT ALLER JUSQU'À 100 POINTS DE BASE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À 2019 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* CES OBJECTIFS SE RAPPORTENT AU PÉRIMÈTRE ESSILORLUXOTTICA, HORS GRANDVISION, QUI EST CONSOLIDÉ DEPUIS LE 1 ER JUILLET 2021

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Gdansk Newsroom)

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