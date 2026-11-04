Cosmétiques: L'Occitane va céder la marque britannique Elemis au fonds PAI Partners

( AFP / PETER PARKS )

Le groupe de cosmétiques L'Occitane va céder la marque britannique Elemis, qu'il avait acquise en 2019 pour 900 millions de dollars (785 millions d'euros), au fonds français PAI Partners, qui entend en accélérer le développement aux Etats-Unis, ont annoncé ces sociétés mercredi.

La finalisation de l'opération, dont le montant n'a pas été précisé, est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, précise un communiqué.

L'Occitane, société de produits de beauté d'origine française, détenue par le milliardaire autrichien Reinold Geiger, avait signé la plus grosse acquisition de son histoire en mettant la main en 2019 sur Elemis, marque britannique de soins de la peau haut de gamme, fondée en 1989.

En sept ans au sein de L'Occitane, Elemis a "presque doublé ses ventes nettes", qui dépassent désormais 300 millions de dollars, selon le communiqué. La marque, qui génère près de la moitié de son chiffre d'affaires en ligne, revendique une croissance rapide aux Etats-Unis, où elle réalise environ la moitié de ses ventes nettes.

Cité dans le communiqué, le PDG de L'Occitane, Reinold Geiger, a salué "le rôle particulier" joué par Elemis dans l'histoire du groupe qui comprend, outre L'Occitane en Provence, la marque française Melvita ou encore la ligne coréenne Erborian.

"Cette transaction reflète une gestion de portefeuille rigoureuse, axée sur la création de valeur à long terme pour le groupe", fondé en 1976 à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), a-t-il ajouté.

Associés chez PAI, Gaëlle d'Engremont et Colm O'Sullivan se sont de leur côté dits "impatients" d'accompagner "la prochaine phase" de développement d'Elemis, avec l'ambition d'accélérer sa croissance aux Etats-Unis et d'accroître son activité en ligne, tout en "préservant son identité britannique singulière".

Selon les derniers résultats publiés par L'Occitane, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards d'euros dans le monde, sur l'exercice 2024-2025, clos le 31 mars 2025, en hausse de 12% sur un an à taux constants.

Le groupe s'est retiré en 2024 de la bourse de Hong Kong, où il avait été introduit en 2010, Reinold Geiger ayant racheté l'intégralité des parts.