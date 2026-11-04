McDonald's porté par l'international au troisième trimestre

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a publié mercredi des résultats en hausse au troisième trimestre, porté par ses activités à l'international.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 7,1 milliards de dollars sur le trimestre, en légère progression de 1 % sur un an. Son bénéfice net a quant à lui augmenté de 9 % à 2,5 milliards de dollars.

A périmètre comparable, sans prendre en compte l'ouverture de nouveaux restaurants, les ventes ont progressé de 1,5 %, faisant un peu mieux que les attentes des analystes financiers.

Aux Etats-Unis, premier marché du groupe, les ventes à périmètre comparable ont baissé de 0,2 %, une diminution légèrement moindre que celle anticipée par les analystes financiers.

La baisse de fréquentation y a été compensée par une augmentation des paniers moyens.

À l'international, les marchés directement exploités par le géant du fast-food ont vu leurs ventes comparables augmenter de 1,4%, une hausse portée par l'Allemagne et l'Australie, quand la France était en recul.

Le patron de McDonald's, Chris Kempczinski, s'est réjoui des "solides performances" du groupe "sur une grande partie de (ses) activités internationales", tout en se disant "encouragé" par "l’amélioration observée au fil du trimestre" aux Etats-Unis.

En août, estimant qu'il existait "une opportunité de placer la barre plus haut et d'accélérer les performances" sur le marché stratégique des Etats-Unis, McDonald's avait annoncé le remplacement du président de sa branche américaine, Joe Erlinger, par Skye Anderson, qui était jusqu'alors directrice générale de la filiale.