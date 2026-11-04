Edouard Philippe invite Jean-Luc Mélenchon à débattre de "racisme" et "antisémitisme"

Le candidat Horizons à la présidentielle Edouard Philippe, sur le plateau de TF1, à Boulogne-Billancourt, ler novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le candidat Horizons à la présidentielle Edouard Philippe, pointé du doigt par la gauche pour avoir fait un lien entre immigration et pillages en marge des manifestations récentes, a invité mercredi le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon à débattre de "racisme" et "d'antisémitisme".

"Si M. Mélenchon a envie d'un débat pour discuter de ces sujets, je suis son homme. Quand il veut, où il veut," a-t-il lancé à Zuydcoote (Nord) sur le littoral français, où il était venu évoquer la lutte contre l'émigration clandestine vers le Royaume-Uni.

Dans un entretien accordé au Point, M. Philippe avait jugé la semaine dernière "patente" la "surreprésentation" de jeunes issus de l'immigration lors des pillages de magasins le weekend du 17 octobre, des propos réitérés sur TF1.

Jean-Luc Mélenchon l'a accusé de "ne pas croire" à ce qu'il dit, mais de parler ainsi "par clientélisme racialiste".

Le candidat centriste, en perte de vitesse dans les sondages, a déploré mardi "une espèce de police de la pensée imposée par l'extrême-gauche, par M. Mélenchon", qu'il a accusé d'être "le premier à utiliser les codes de l'antisémitisme, (...) à remettre en cause l'universalisme républicain".

"Il y a un problème d'intégration dans notre pays, et on n'aurait pas le droit de le dire? Mais qui pense que l'intégration fonctionne bien en France ?", a questionné le premier chef de gouvernement d'Emmanuel Macron.

"On est extrêmement attentifs à lutter contre toutes les formes de racisme et toutes les formes d'antisémitisme, d'où qu'elles viennent, de l'extrême-droite ou de l'extrême-gauche", a-t-il assuré, martelant que "tous les Français font partie de la communauté nationale, d'où qu'ils viennent".