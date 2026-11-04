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McDonald's: Premier recul des ventes aux États-Unis en six trimestres au T3
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 14:01

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Illustration du logo de McDonald's

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McDonald's a enregistré au troisième trimestre ‌un recul plus marqué qu'attendu de ses ventes aux États-Unis, les consommateurs réduisant ​leurs dépenses de restauration, malgré les efforts du géant du fast-food pour reconquérir les clients aux revenus modestes grâce à des menus à prix accessibles.

Toutefois, l'action progressait ​de 2,4% en pré-ouverture, le groupe ayant dépassé les attentes de bénéfices trimestriels grâce à une baisse d’environ ​4% de ses coûts d’exploitation et de ⁠ses dépenses.

Au cours des deux dernières années, McDonald's a lancé une série ‌d'offres, telles qu'un menu à moins de 3 dollars (2,67 euros) et un petit-déjeuner à 4 dollars, alors que la hausse du coût ​de la vie oblige les ‌consommateurs à se tourner vers des alternatives moins chères proposées ⁠par ses concurrents, les magasins de proximité ou encore les repas préparés à domicile.

Le chiffre d’affaires à périmètre comparable sur le marché américain, le plus important du ⁠groupe, a reculé ‌de 0,2% au troisième trimestre, contre une baisse de 0,1% attendue ⁠par les analystes, selon les données LSEG. Il s'agit du premier recul après ‌cinq trimestres consécutifs de croissance.

La fréquentation des restaurants est également restée ⁠sous pression au troisième trimestre, avec une baisse de 4,6% ⁠des visites sur un ‌an, selon le cabinet d'études Placer.ai.

Le trafic est aussi demeuré inférieur à son niveau ​de l'an dernier en octobre, malgré ‌le retour de la campagne promotionnelle "Monopoly" de McDonald's et des seaux à bonbons "Boo Buckets" proposés pour Halloween.

Le directeur ​général Chris Kempczinski a déclaré dans un communiqué que le groupe était "encouragé par l'amélioration observée au fil du trimestre à la suite de nos ⁠mesures prises en matière de prix et de valeur".

Le directeur financier Ian Border avait indiqué aux investisseurs lors d’un événement le 23 septembre que les ventes aux États-Unis seraient probablement négatives pour le trimestre, tout en anticipant un retour à la croissance en septembre.

(Rédigé par Neil J. Kanatt et Waylon Cunningham ; version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)

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