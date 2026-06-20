Espagne-La femme du Premier ministre devra comparaître devant la justice

Begoña Gomez, l'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, devra comparaître devant la justice pour des faits de corruption et s'est vu interdire de quitter le pays, a décidé samedi un juge.

Begoña Gomez fait l'objet d'une enquête suite à des allégations selon lesquelles elle aurait utilisé sa position d'épouse du Premier ministre pour obtenir des contrats de travail. Elle nie toute malversation.

L'affaire a été portée devant la justice par des groupes d'extrême droite.

Le juge d'instruction Juan Carlos Peinado a ordonné à Begoña Gomez de remettre son passeport, lui a interdit de quitter l'Espagne et lui a imposé de se présenter au tribunal deux fois par mois.

Cette affaire fait partie d'une série d'enquêtes pour corruption, dont certaines sont sur le point d'aboutir à un procès ou en sont déjà au stade du procès, qui pèsent sur des proches de Pedro Senchez, l'un des rares dirigeants de gauche encore en place en Europe.

Le nom du Premier ministre n'a été cité dans aucune de ces affaires et il a déclaré qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d’une campagne visant à le destituer.

(Graham Keeley, Version française Benoit Van Overstraeten)