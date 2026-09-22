Ericsson deuxième plus forte baisse du STOXX après une note de Morgan Stanley

(Zonebourse.com) - L'action Ericsson essuie ce mardi la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 à la suite de commentaires négatifs de la part de Morgan Stanley, qui dégrade son conseil sur l'équipementier de réseaux suédois.

Dans une note intitulée "Des vents contraires qui commencent à se lever", la banque d'affaires américaine rappelle que le titre s'est bien comporté cette année, avec une hausse de 15% depuis le 1er janvier qu'elle attribue à la vigueur du secteur, elle-même due à la bonne forme boursière de Nokia.

Elle s'interroge cependant sur la pertinence de cette performance, soulignant qu'Ericsson n'est pas exposé, contrairement à son rival finlandais, au marché des infrastructures destinées aux centres de données et à l'IA.

Une activité maussade, des marges sous pression

Morgan Stanley relève que le groupe suédois est davantage exposé, de son côté, aux dépenses d'investissement des opérateurs télécoms, qui font toujours preuve de prudence sur ce point avec un marché des équipements RAN attendu globalement stable l'an prochain.

Si l'activité est au point mort depuis plusieurs trimestres maintenant, la banque new-yorkaise fait remarquer qu'il n'en est pas de même pour la marge brute, qui est parvenue à se maintenir autour de 50% dans la division réseaux sur l'année écoulée, mais qui devrait se tasser dans un intervalle allant de 48% à 50% au 3ème trimestre.

Avec la pression accrue qui s'exerce sur ses coûts, notamment due aux prix des puces, cette pression devrait encore s'accentuer l'an prochain, prévient MS, qui abaisse en conséquence son avis sur le titre de "pondérer en ligne" à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 couronnes.

Dans le sillage de ces commentaires, le titre Ericsson perdait 3,5% à 96,8 couronnes autour de 11h15 alors que l'OMX 30 de la Bourse de Stockholm avançait de 0,4% et que l'indice européen des télécommunications perdait 0,4%.

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