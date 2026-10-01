Eramet veut investir $350 mlns dans son site Centenario-Ratones (Argentine)

(Bien lire le montant en dollars et non en euros dans le titre)

Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi son intention d'investir environ 350 millions de dollars (309,87 million euros) dans une extension de son site de production de lithium de Centenario-Ratones, en Argentine, en déposant une demande dans le cadre du Régime d’incitation aux grands investissements (RIGI) du pays.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)