Claire Léost quitte la direction de CMA Media, remplacée par Camille Andrieu

Claire Léost à Paris, le 1er avril 2024. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

La directrice générale de CMA Media, Claire Léost, va quitter son poste et être remplacée par son adjointe Camille Andrieu à la tête de la filiale de l'armateur CMA CGM regroupant BFMTV, RMC, La Tribune et Brut, a annoncé le groupe jeudi.

Claire Léost quittera lundi ses fonctions un peu plus d'un an après sa nomination. Elle était auparavant présidente du groupe Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France (Voici, Capital, Femme actuelle, Télé-Loisirs...).

Sous sa direction, CMA Media, qui compte quelque 2.800 salariés, a opéré un rapprochement entre les rédactions de BFM Business et de La Tribune pour créer un "pôle business".

Elle a également piloté le rachat de la chaîne RMC Sport et tenté de vendre les chaînes BFM locales, finalement conservées et qui seront transformées.

Claire Léost a aussi ramené BFMTV "à la première place des chaînes d'information" et lancé la plateforme RMC+, souligne CMA Media dans un communiqué.

Sa remplaçante Camille Andrieu, 34 ans, "aura pour mission de poursuivre le développement et la transformation de l'ensemble des marques de CMA Media". Elle sera "en charge de construire de nouveaux relais de croissance", notamment "dans le streaming, la production, le sport, l'événementiel et l'économie des créateurs de contenus", indique le groupe. Elle reportera directement à sa présidente, Véronique Saadé.

Dans une communication interne consultée par l'AFP, l'épouse du patron de CMA CGM, Rodolphe Saadé, a remercié Claire Léost, "qui a décidé de quitter ses fonctions après avoir conduit une étape majeure du développement et de la transformation du groupe".

Diplômée de l'ENA et d'HEC, Camille Andrieu a rejoint CMA CGM en 2023 en tant que directrice de cabinet de Rodolphe Saadé. Après avoir suivi à ce poste la construction progressive de CMA Media, elle en a pris la direction générale adjointe en juillet dernier.

La dirigeante prévoit d'annoncer rapidement un plan "CMA 2030" pour ses médias, axé en particulier sur le numérique et le sport.

Pour lui succéder comme adjointe, le groupe a nommé Georges Maregiano, ancien de KPMG qui était depuis septembre conseiller spécial de Rodolphe Saadé.

Depuis la reprise en 2022 du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin), le milliardaire franco-libanais a construit un véritable empire médiatique à coup de rachats.