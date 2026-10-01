France: l'activité manufacturière ralentit en septembre

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité manufacturière en France a continué de progresser en septembre mais à un rythme inférieur au mois précédent, selon l'indice PMI publié jeudi par S&P Global, sur fond d'accélération de l'inflation.

L'indice PMI manufacturier est passé de 51,1 en août à 50,6 en septembre, se maintenant pour le deuxième mois consécutif au dessus du seuil des 50. Un niveau inférieur à 50 points signale un repli de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à ce seuil traduit une expansion.

Cet indice bâti à partir des réponses de quelque 400 entreprises de l'industrie manufacturière, montre pour le cinquième mois consécutif une baisse du volume global des nouvelles commandes, tandis que les pressions inflationnistes "se sont nettement intensifiées", note l'agence dans un communiqué.

En septembre, l'inflation a grimpé à 3% sur un an, contre une hausse de 2,4% en août, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Insee.

"Malgré la hausse de l'inflation, l'intensification de la crise énergétique et le resserrement des conditions financières, le secteur manufacturier français a enregistré une croissance en septembre", a réagi Joe Hayes, économiste chez S&P Global, cité dans le communiqué.

"S'il fait ainsi preuve d'une résilience surprenante, les baisses des nouvelles commandes et des stocks ainsi que les faibles perspectives d'activité pour l'année à venir soulèvent des interrogations quant à la pérennité de la croissance", a-t-il encore écrit.