Office Depot en cessation de paiement, cherche un repreneur

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Le distributeur de fournitures de bureau Office Depot s'est déclaré mercredi en cessation de paiement, et va demander son placement en liquidation judiciaire en vue de trouver un repreneur, a indiqué à l'AFP une porte-parole, confirmant une information de L'Informé.

"Nous avons déposé ce matin [mercredi] une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Bobigny", a annoncé cette porte-parole.

"Nous entendons solliciter auprès du même tribunal l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, afin de permettre la recherche d'un repreneur", a-t-elle ajouté.

L'enseigne Office Depot France, qui appartient à la coopérative Alkor, ne compte plus que 27 magasins et 185 salariés, après plusieurs années de difficultés.

En avril 2025, le plan de continuation présenté par Alkor avait été accepté par le tribunal de commerce de Bobigny, s'accompagnant de la fermeture de 9 magasins et de 99 suppressions de postes.

Alkor avait alors repris les activités d'Office Depot France, qui étaient jusque-là gérées par plusieurs adhérents d'Alkor, mais pas la coopérative directement, a précisé la porte-parole.

Quand ils avaient repris Office Depot France en septembre 2021, ces adhérents d'Alkor avaient maintenu environ 500 emplois sur 1.500.

"Le secteur de la papeterie et des fournitures de bureau connaît depuis plusieurs années une décroissance structurelle, sous l'effet notamment de la numérisation des usages et de la baisse de la consommation. À cette tendance s'ajoutent des facteurs économiques conjoncturels, notamment la hausse des coûts logistiques", a indiqué la porte-parole de l'entreprise.