Eramet veut investir $350 mlns dans son site Centenario-Ratones (Argentine)

Inauguration de l'usine pilote de recyclage des batteries - Projet ReLieVe à Trappes
(Bien lire le montant en dollars et non en euros dans le titre)
Eramet a annoncé jeudi son intention d'investir environ 350 millions de dollars (309,87 million euros) dans une extension de son site de production de lithium de Centenario-Ratones, en Argentine, en déposant une demande dans le cadre du Régime d’incitation aux grands investissements (RIGI) du pays.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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