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Eramet ajuste ses objectifs annuels pour ses activités de manganèse au Gabon et de nickel en Indonésie
information fournie par Reuters 15/10/2024 à 20:43

Eramet SA ERMT.PA :

* ERAMET AJUSTE SES OBJECTIFS POUR 2024 POUR SES ACTIVITÉS DE MANGANÈSE AU GABON ET DE NICKEL EN INDONÉSIE

* AJUSTE À LA BAISSE SES OBJECTIFS 2024 POUR COMILOG ET PT WEDA BAY NICKEL (« PT WBN »)

* L'AJUSTEMENT TIENT COMPTE DE CONDITIONS DE MARCHÉ PARTICULIÈREMENT DÉGRADÉES DE L'ACIER CARBONE EN CHINE

* L'AJUSTEMENT TIENT COMPTE DE LA DÉLIVRANCE PAR LES AUTORITÉS INDONÉSIENNES CETTE SEMAINE D'UN PERMIS DE VENTE DE MINERAI DE NICKEL INFÉRIEUR AUX ATTENTES

* LES VOLUMES DE VENTES DE MINERAI DE MANGANÈSE HAUTE TENEUR DU GROUPE, FORTEMENT CONTRAINTS SUR LE T3, SONT MAINTENANT ESTIMÉS ENTRE 6,0 ET 6,5 MT EN 2024, DONT ENVIRON 0,7 MT DE VENTES INTERNES

* A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE LA PRODUCTION DE MINERAI DE LA MINE DE MOANDA PENDANT AU MOINS 3 SEMAINES

* L'OBJECTIF DE VOLUME DE MINERAI DE MANGANÈSE PRODUIT ET TRANSPORTÉ POUR 2024 EST DONC RÉVISÉ POUR SE SITUER ENTRE 6,5 ET 7,0 MT (CONTRE 7,0 À 7,5 MT PRÉCÉDEMMENT)

* L'OBJECTIF DE VOLUMES DE MINERAI DE NICKEL COMMERCIALISÉ À L'EXTERNE PAR PT WBN EST REVU À 29 MONTH EN 2024, DONT DEUX TIERS DE SAPROLITES HAUTE TENEUR ET UN TIERS DE DE LATÉRITES (VERSUS. 40 À 42 MONTH PRÉCÉDEMMENT)

* L'IMPACT SUR LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DE PT WBN EN 2024 DEVRAIT ÊTRE LARGEMENT COMPENSÉ PAR UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES PRIMES SUR LE MINERAI

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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