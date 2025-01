Equinor: subvention de 225 M$ pour le projet lithium SWA information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a attribué une subvention de 225 M$ au projet lithium de Southwest Arkansas (SWA) afin de soutenir la construction d'une installation de traitement.



Ce projet, conduit par Standard Lithium et Equinor, vise une production annuelle de 22 500 tonnes de carbonate de lithium à partir de 2025 pour les batteries.



En mai 2024, Equinor a acquis 45 % de deux sociétés lithium en Arkansas et au Texas.



Hege Skryseth, vice-présidente exécutive d'Equinor, souligne que ce soutien renforce la solidité financière du projet. Le lithium est crucial pour la croissance des véhicules électriques et du stockage d'énergie.



Le projet, situé à Lafayette County, Arkansas, pourrait créer jusqu'à 300 emplois dans la construction et 100 emplois directs. Le choix final d'investissement est attendu après les études de faisabilité en cours.





Valeurs associées EQUINOR 283,78 NOK LSE Intl -1,77%