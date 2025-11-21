 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 921,98
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Equinor signe un contrat gazier de 10 ans avec la ville de Prague
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 10:40

Equinor annonce la signature d'un accord à long terme avec Prazská plynárenská, le fournisseur de gaz et d'électricité de la capitale tchèque, pour des livraisons de gaz sur une période de 10 ans, jusqu'en octobre 2035. Les livraisons ont d'ailleurs déjà débuté.

Le gaz, issu du plateau continental norvégien, alimentera les foyers et entreprises de Prague et d'autres régions du pays en chaleur, électricité et gaz naturel. Anders Opedal, directeur général d'Equinor, souligne que ce contrat 'renforce la sécurité énergétique européenne' et s'inscrit dans une série d'accords similaires conclus à travers le continent.

Ludvík Baleka, président du conseil d'administration de Prazská plynárenská, précise que cet accord 'accroît la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement' et couvrira une part importante de la consommation domestique de ses clients.

Le contrat illustre l'expansion d'Equinor vers les marchés d'Europe centrale et méridionale, après s'être concentrée jusqu'ici sur le nord-ouest du continent et le Royaume-Uni.

Valeurs associées

EQUINOR
234,350 NOK LSE Intl -2,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue aérienne par drone montre de la fumée s'élevant de la centrale électrique au charbon à Obilic, Kosovo
    COP30: Le projet d'accord écarte la sortie des énergies fossiles
    information fournie par Reuters 21.11.2025 11:32 

    par William James et Kate Abnett La présidence brésilienne de la COP30 a publié vendredi à l'aube un projet d'accord pour le sommet climatique de l'ONU, supprimant la proposition d'élaborer un plan mondial de sortie des énergies fossiles qui figurait dans une version ... Lire la suite

  • Volodymyr Zelensky en conférence de presse au cours d'une visite en Turquie, à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Le plan américain pour l'Ukraine prévoit de fortes concessions à la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 11:03 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé jeudi en faveur d'une "paix digne" alors que les Etats-Unis ont présenté un plan, vu par l'AFP, qui prévoit en particulier que Kiev cède à la Russie les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est. Ces deux régions ... Lire la suite

  • La Première ministre danoise Mette Frederiksen avec la presse durant la campagne aux municipales à Copenhague le 18 novembre 2025 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )
    Mette Frederiksen, la dame de fer du Danemark affaiblie par son échec aux élections locales
    information fournie par AFP 21.11.2025 11:02 

    Longtemps leader incontestée de la gauche danoise, saluée pour ses capacités de rassemblement, la Première ministre Mette Frederiksen voit son autorité s'affaiblir après le net recul de son parti aux élections locales du 18 novembre. A 48 ans, cette femme d'appareil, ... Lire la suite

  • Après une attaque aérienne russe à Odessa, en Ukraine, le 21 novembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Le plan de Trump pour l'Ukraine
    information fournie par AFP 21.11.2025 10:59 

    Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit notamment que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8. Selon la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, l'émissaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank