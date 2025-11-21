Delfingen adopte une nouvelle identité visuelle afin de refléter sa diversification
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 14:37
Le groupe, historiquement positionné sur le segment de la protection des câblages électriques pour l'automobile, explique qu'il s'est désormais développé sur de nombreux autres marchés tels que la robotique, le ferroviaire, la construction, l'énergie ou les centres de données.
S'il évoque une transformation 'majeure' de sa stratégie d'approche des marchés, qui va se traduire par un nouveau logo 'simple et moderne', Delfingen dit néanmoins vouloir maintenir son ambition commerciale basée sur la notoriété de ses différentes marques que sont Drossbach (tubes annelés), Schlemmer et Reiku (protection des câblages).
La marque Delfingen, dédiée au marché automobile, deviendra pour sa part Delfingen Automotive et conservera son identité visuelle.
'Ce changement renforce notre attractivité auprès des investisseurs et des futurs talents qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure', explique Delfingen, qui prévoit aussi de se doter d'un nouveau site Internet.
Valeurs associées
|30,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,97%
A lire aussi
-
"Le journal d'un prisonnier" : Nicolas Sarkozy publie un livre sur sa détention à la prison de la Santé
Long de 216 pages, l'ouvrage sera commercialisé au prix de 20,90 euros. Nicolas Sarkozy, qui a pu quitter sa cellule de prison le 10 novembre, va publier le 10 décembre "Le journal d'un prisonnier", un livre sur son incarcération à la Santé dans le cadre du procès ... Lire la suite
-
Le groupe Renault va ralentir le rythme de déploiement de son réseau de stations de recharge électrique rapide en Europe, en raison des lourds investissements nécessités et d'un marché de l'électrique moins dynamique que prévu, a-t-il indiqué vendredi. "Dans un ... Lire la suite
-
De Meo, qui veut réduire la dépendance de Kering à Gucci, envisage de créer une branche d'investissement
par Tassilo Hummel et Emilio Parodi (Reuters) -Le directeur général de Kering, Luca De Meo, prévoit de lancer une nouvelle branche d'investissement afin d'identifier et de financer des marques émergentes, selon des documents consultés par Reuters, alors que le ... Lire la suite
-
La branche française de l'équipementier finlandais de télécommunications Nokia a annoncé vendredi à ses salariés son souhait de supprimer jusqu'à 427 emplois, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources syndicales. La direction de l'entreprise avait présenté mercredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer