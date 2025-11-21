Les marchés mondiaux sur leur pire semaine depuis avril, le bitcoin plonge

Des écrans d'indices boursiers, le 23 mai 2025 à la Bourse de New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les marchés mondiaux s'orientent vendredi vers leur pire semaine depuis début avril, la brusque correction des valeurs technologiques américaines et la chute du bitcoin ravivant l'aversion pour les actifs risqués.

En Europe, la Bourse de Londres reculait légèrement de 0,11%, Francfort cédait 0,44%, Milan 0,46%, tandis que Paris oscillait autour de son point d'équilibre (-0,06%), vers 13H15 GMT.

A la même heure, les indices boursiers américains s'acheminaient vers une ouverture en hausse: le contrat à terme sur l'indice élargi S&P 500 prenait 0,48% et le Nasdaq 0,41%.

Jeudi, l'indice boursier technologique Nasdaq a bondi de 2% à l'ouverture pour finalement terminer la journée en nette baisse de 2,15%. L'indice élargi S&P 500 a quant à lui finalement perdu 1,55%.

L'indice boursier international MSCI World, qui regroupe plus de 1.600 entreprises cotées dans une vingtaine de pays développés, se dirige vers sa pire semaine depuis début avril, lorsque l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par le président Donald Trump avaient secoué les marchés.

Après s'être initialement enthousiasmés des résultats du troisième trimestre du géant américain des puces Nvidia , dévoilés mercredi, les acteurs du marché se sont ravisés, leurs craintes sur la durabilité du boom de l'IA, et donc sur les niveaux de valorisation des acteurs du secteur, ayant repris le dessus.

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

"La peur du risque a tout emporté", des actions, en particulier technologiques, aux cryptomonnaies, souligne Neil Wilson, analyste chez Saxobank.

Le bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies, baissait de 3,68% à environ 87.205 dollars, après être tombée à 81.569,79 dollars un nouveau plus bas depuis avril.

Entre ce niveau et son dernier sommet historique atteint début octobre, à 126.251,31 dollars, le bitcoin a perdu plus de 35% de sa valeur.

"L'attention des marchés américains semble désormais pivoter du thème sectoriel +tech/IA+ au thème macro de la consommation, et cela a des effets sur les marchés actions", commente Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

"Ce rebond de la volatilité aux Etats-Unis intervient alors que les probabilités pour une nouvelle baisse de taux de la Fed en décembre sont retombées à 30%. Pour mémoire, elles étaient proches de 100% il y a quelques semaines", poursuit-il.

Le pétrole en baisse

Du côté des matières premières, vers 13H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,73% à 62,92 dollars et celui de son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, tombait de 0,98% à 58,42 dollars.

Cette baisse intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accepté de travailler sur un plan de paix, au moment même où les sanctions américaines contre deux géants pétroliers russes doivent entrer en vigueur vendredi.

Ubisoft reprend sa cotation

Un simple incident comptable: après une semaine d'incertitude autour de son avenir, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a mis fin vendredi au suspense lié au report de ses résultats semestriels et a confirmé la validation "dans les prochains jours" de son accord avec le chinois Tencent.

Lors d'une conférence téléphonique, le groupe a expliqué que de nouveaux auditeurs, nommés en juillet lors de son assemblée générale, avaient constaté un problème dans la comptabilisation d'un partenariat sur l'année fiscale 2025, dont les comptes avaient déjà été approuvés. A Paris, le titre bondissait de 11,52% à 7,54 euros.