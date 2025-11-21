 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 973,83
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 14:38

(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, secteur de la technologique et des crypoactifs)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,55% pour le Dow Jones .DJI , de 0,39% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,3% pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O recule de 2% en avant-Bourse après une séance volatile jeudi, où l'action a gagné jusqu'à 5% avant de clôturer en baisse de 3,2%, l'enthousiasme suscité par les résultats trimestriels du géant américain des puces s'étant rapidement estompé face à la résurgence des craintes de surévaluation du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans son sillage, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O recule de 1,3%, tandis que BROADCOM AVGO.O perd 1%.

Les actions des géants de la technologie tels que META

META.O et MICROSOFT MSFT.O reculent légèrement dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent en avant-Bourse alors que le bitcoin

BTC= et l'ether ETH= ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.

COINBASE COIN.O cède 2,4% et STRATEGY MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, abandonne 4,3%.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , COMCAST

CMCSA.O et NETFLIX NFLX.O , a déclaré jeudi une source proche du dossier, une première étape pour une vente potentielle de l'ensemble ou de certaines des activités du studio de cinéma.

* META META.O - Mark Zuckerberg et les dirigeants actuels et anciens du groupe américain de réseaux sociaux ont accepté de verser 190 millions de dollars à la société pour mettre fin aux accusations des actionnaires selon lesquelles ils auraient porté préjudice à Meta en violant la confidentialité des utilisateurs de Facebook, selon un accord dévoilé jeudi.

* GAP GAP.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre, grâce à une forte demande tirée par le marketing pour ses marques de vêtements Old Navy et Banana Republic. L'action prend 4,4% en avant-Bourse.

* JPMORGAN JPM.N , BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N - Un plan de sauvetage financier de 20 milliards de dollars pour l'Argentine, prévu par les trois banques américaines, a été abandonné, les groupes ayant opté pour un ensemble de prêts plus modestes et à court terme, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources.

* SALESFORCE CRM.N a déclaré jeudi enquêter sur une "activité inhabituelle" impliquant des applications publiées par l'entreprise de logiciels Gainsight qui auraient pu exposer les données des clients.

* AMAZON AMZN.O , PINTEREST PINS.N - Le régulateur australien en charge de la sécurité sur Internet a annoncé vendredi qu'il inclurait le service de streaming en direct Twitch, propriété d'Amazon, dans sa prochaine interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents, tout en exemptant la plateforme de partage d'images Pinterest de cette mesure.

* BRISTOL MEYERS SQUIBB BMY.N - Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi jeudi Bristol Myers Squibb et Sanofi SASY.PA , accusant les deux fabricants de médicaments de ne pas avoir divulgué que le Plavix, utilisé pour prévenir des accidents vasculaires, n'était pas efficace chez de nombreux patients.

* GE HEALTHCARE GEHC.O a annoncé jeudi le rachat du fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces, une opération avec laquelle le fabricant de dispositifs médicaux cherche à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

* JOBY AVIATION JOBY.N - La société de taxis volants électriques a poursuivi son concurrent ARCHER AVIATION ACHR.N devant un tribunal californien pour avoir prétendument volé ses secrets commerciaux, selon une plainte rendue publique jeudi.

* INTUIT INTU.O a annoncé jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieure aux estimations, signe d'une demande croissante pour ses outils de gestion financière basés sur l'IA.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
217,5450 USD NASDAQ +0,19%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
203,9400 USD NASDAQ -1,01%
ARCHR AVIATION RG-A
6,915 USD NYSE +0,58%
BANK OF AMERICA
51,035 USD NYSE +0,05%
BRISTOL-MYERSSQU
45,830 USD NYSE -0,24%
BROADCOM
347,9375 USD NASDAQ +0,32%
BTC/USD
84 391,0416 USD CryptoCompare -4,14%
CITIGROUP
96,950 USD NYSE -0,69%
COINBASE GLB RG-A
244,4501 USD NASDAQ +2,64%
COMCAST-A
26,8550 USD NASDAQ +0,84%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 914,36 Pts Index Ex +0,35%
GE HLTC TECH
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH
74,2400 USD NASDAQ -0,68%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
INTUIT
668,1050 USD NASDAQ +4,81%
JAI
13,030 USD NYSE -0,23%
JPMORGAN CHASE
295,510 USD NYSE -0,98%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
591,0500 USD NASDAQ +0,32%
MICROSOFT
475,3500 USD NASDAQ -0,64%
NASDAQ Composite
22 217,98 Pts Index Ex +0,63%
NETFLIX
106,2000 USD NASDAQ +0,50%
NVIDIA
180,2500 USD NASDAQ -0,22%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,5700 USD NASDAQ -0,70%
PINTEREST RG-A
24,860 USD NYSE +0,14%
S&P 500 INDEX
6 573,20 Pts CBOE +0,53%
SALESFORCE
225,620 USD NYSE +0,14%
SANOFI
86,1300 EUR Euronext Paris +0,95%
STRATEGY RG-A
179,3700 USD NASDAQ +1,26%
WARNER BROS RG-A
23,3000 USD NASDAQ +1,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank