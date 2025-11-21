(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, secteur de la technologique et des crypoactifs)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,55% pour le Dow Jones .DJI , de 0,39% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,3% pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O recule de 2% en avant-Bourse après une séance volatile jeudi, où l'action a gagné jusqu'à 5% avant de clôturer en baisse de 3,2%, l'enthousiasme suscité par les résultats trimestriels du géant américain des puces s'étant rapidement estompé face à la résurgence des craintes de surévaluation du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans son sillage, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O recule de 1,3%, tandis que BROADCOM AVGO.O perd 1%.

Les actions des géants de la technologie tels que META

META.O et MICROSOFT MSFT.O reculent légèrement dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent en avant-Bourse alors que le bitcoin

BTC= et l'ether ETH= ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.

COINBASE COIN.O cède 2,4% et STRATEGY MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, abandonne 4,3%.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , COMCAST

CMCSA.O et NETFLIX NFLX.O , a déclaré jeudi une source proche du dossier, une première étape pour une vente potentielle de l'ensemble ou de certaines des activités du studio de cinéma.

* META META.O - Mark Zuckerberg et les dirigeants actuels et anciens du groupe américain de réseaux sociaux ont accepté de verser 190 millions de dollars à la société pour mettre fin aux accusations des actionnaires selon lesquelles ils auraient porté préjudice à Meta en violant la confidentialité des utilisateurs de Facebook, selon un accord dévoilé jeudi.

* GAP GAP.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre, grâce à une forte demande tirée par le marketing pour ses marques de vêtements Old Navy et Banana Republic. L'action prend 4,4% en avant-Bourse.

* JPMORGAN JPM.N , BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N - Un plan de sauvetage financier de 20 milliards de dollars pour l'Argentine, prévu par les trois banques américaines, a été abandonné, les groupes ayant opté pour un ensemble de prêts plus modestes et à court terme, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources.

* SALESFORCE CRM.N a déclaré jeudi enquêter sur une "activité inhabituelle" impliquant des applications publiées par l'entreprise de logiciels Gainsight qui auraient pu exposer les données des clients.

* AMAZON AMZN.O , PINTEREST PINS.N - Le régulateur australien en charge de la sécurité sur Internet a annoncé vendredi qu'il inclurait le service de streaming en direct Twitch, propriété d'Amazon, dans sa prochaine interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents, tout en exemptant la plateforme de partage d'images Pinterest de cette mesure.

* BRISTOL MEYERS SQUIBB BMY.N - Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi jeudi Bristol Myers Squibb et Sanofi SASY.PA , accusant les deux fabricants de médicaments de ne pas avoir divulgué que le Plavix, utilisé pour prévenir des accidents vasculaires, n'était pas efficace chez de nombreux patients.

* GE HEALTHCARE GEHC.O a annoncé jeudi le rachat du fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces, une opération avec laquelle le fabricant de dispositifs médicaux cherche à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

* JOBY AVIATION JOBY.N - La société de taxis volants électriques a poursuivi son concurrent ARCHER AVIATION ACHR.N devant un tribunal californien pour avoir prétendument volé ses secrets commerciaux, selon une plainte rendue publique jeudi.

* INTUIT INTU.O a annoncé jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieure aux estimations, signe d'une demande croissante pour ses outils de gestion financière basés sur l'IA.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)